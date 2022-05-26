需要文字轉語音的工具嗎？最近小編發現 Vovsoft Text to MP3 Converter 文字轉語音工具，這能夠幫助我們將任何文字檔轉換為 MP3 檔，可以用它來幫我們閱讀一些比較長的文字內容，而無需真正花時間閱讀，或是製作影片需要免費旁白也可以透過它，支援繁體中文朗讀，目前正推出限時免費活動，現在收下就能終身免費用，大家趕快收下來吧。如果你不喜歡它的音色，小編整理 17 款可以文字轉語音的工具推薦給你。

首先到文章後方下載 Vovsoft Text to MP3 Converter，是免安裝版本，下載之後直接開啟，點擊 Enter License Key 來貼上序號。

然後貼上這次的限時免費活動序號（文末檔案打包在一起），貼上後點擊下方 OK 確定。

看到上方訊息就代表啟用成功啦。這次限時免費序號是「終身授權」以後有需要就能夠永久免費使用囉。

雖然界面是英文的，不過內文中文、英文都支援，最重要的是「不限內容字數」，所有的語速、音調、音量都可以調整。

下方還能夠選擇音質、單聲道、雙聲道，選好之後點擊下方 Speak 就可以預覽播放啦。

沒問題的話，可以將音檔儲存為 MP3、WAV 兩種格式，小編將連結放在下方，推薦各位朋友有沒有需要都收下，永久授權版的不常出現，收下不會吃虧！

重點功能：



講話速度（快-慢）

聲調（高-低）

拼字

重音

DOCX 轉 MP3

DOC 轉 MP3

支援多種語音引擎

大聲朗讀

插入靜音

配音突出顯示

文字轉為 MP3

文字轉為 WAV

免安裝版：

Text to MP3 Converter 2.0.7z（GOOGLE下載）

Text to MP3 Converter 2.0.7z（1DRV下載）

Text to MP3 Converter 2.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Text to MP3 Converter 2.0.7z（RAPIDGATOR下載）

Text to MP3 Converter 2.0.7z（MEGA下載）

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