需要文字轉語音的工具嗎？最近小編發現 Vovsoft Text to MP3 Converter 文字轉語音工具，這能夠幫助我們將任何文字檔轉換為 MP3 檔，可以用它來幫我們閱讀一些比較長的文字內容，而無需真正花時間閱讀，或是製作影片需要免費旁白也可以透過它，支援繁體中文朗讀，目前正推出限時免費活動，現在收下就能終身免費用，大家趕快收下來吧。如果你不喜歡它的音色，小編整理 17 款可以文字轉語音的工具推薦給你。
首先到文章後方下載 Vovsoft Text to MP3 Converter，是免安裝版本，下載之後直接開啟，點擊 Enter License Key 來貼上序號。
然後貼上這次的限時免費活動序號（文末檔案打包在一起），貼上後點擊下方 OK 確定。
看到上方訊息就代表啟用成功啦。這次限時免費序號是「終身授權」以後有需要就能夠永久免費使用囉。
雖然界面是英文的，不過內文中文、英文都支援，最重要的是「不限內容字數」，所有的語速、音調、音量都可以調整。
下方還能夠選擇音質、單聲道、雙聲道，選好之後點擊下方 Speak 就可以預覽播放啦。
沒問題的話，可以將音檔儲存為 MP3、WAV 兩種格式，小編將連結放在下方，推薦各位朋友有沒有需要都收下，永久授權版的不常出現，收下不會吃虧！
重點功能：
- 講話速度（快-慢）
- 聲調（高-低）
- 拼字
- 重音
- DOCX 轉 MP3
- DOC 轉 MP3
- 支援多種語音引擎
- 大聲朗讀
- 插入靜音
- 配音突出顯示
- 文字轉為 MP3
- 文字轉為 WAV
免安裝版：
Text to MP3 Converter 2.0.7z（GOOGLE下載）
Text to MP3 Converter 2.0.7z（1DRV下載）
Text to MP3 Converter 2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Text to MP3 Converter 2.0.7z（RAPIDGATOR下載）
Text to MP3 Converter 2.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：13.81 MB