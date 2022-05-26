Vovsoft Text to MP3 Converter

需要文字轉語音的工具嗎？最近小編發現 Vovsoft Text to MP3 Converter 文字轉語音工具，這能夠幫助我們將任何文字檔轉換為 MP3 檔，可以用它來幫我們閱讀一些比較長的文字內容，而無需真正花時間閱讀，或是製作影片需要免費旁白也可以透過它，支援繁體中文朗讀，目前正推出限時免費活動，現在收下就能終身免費用，大家趕快收下來吧。如果你不喜歡它的音色，小編整理 17 款可以文字轉語音的工具推薦給你。

文字轉 MP3

首先到文章後方下載 Vovsoft Text to MP3 Converter，是免安裝版本，下載之後直接開啟，點擊 Enter License Key 來貼上序號。

文字朗讀

然後貼上這次的限時免費活動序號（文末檔案打包在一起），貼上後點擊下方 OK 確定。

文字轉音檔

看到上方訊息就代表啟用成功啦。這次限時免費序號是「終身授權」以後有需要就能夠永久免費使用囉。

文字轉 WAV

雖然界面是英文的，不過內文中文、英文都支援，最重要的是「不限內容字數」，所有的語速、音調、音量都可以調整。

Word 轉 MP3

下方還能夠選擇音質、單聲道、雙聲道，選好之後點擊下方 Speak 就可以預覽播放啦。

Vovsoft Text to MP3 Converter

沒問題的話，可以將音檔儲存為 MP3、WAV 兩種格式，小編將連結放在下方，推薦各位朋友有沒有需要都收下，永久授權版的不常出現，收下不會吃虧！

重點功能：

  • 講話速度（快-慢）
  • 聲調（高-低）
  • 拼字
  • 重音
  • DOCX 轉 MP3
  • DOC 轉 MP3
  • 支援多種語音引擎
  • 大聲朗讀
  • 插入靜音
  • 配音突出顯示
  • 文字轉為 MP3
  • 文字轉為 WAV
https://vovsoft.com/software/text-to-mp3-converter/

免安裝版：
Text to MP3 Converter 2.0.7z（GOOGLE下載）
Text to MP3 Converter 2.0.7z（1DRV下載）
Text to MP3 Converter 2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Text to MP3 Converter 2.0.7z（RAPIDGATOR下載）
Text to MP3 Converter 2.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：13.81 MB

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