文字轉語音工具

你有文字轉語音檔案的需求嗎？除了 Google 小姐的語音之外，這裡小編幫大家整理出 17 個可以線上將文字轉為語音的服務，其中有許多豐富的功能，像是調整語速、音調、音量、男女聲音等都幫大家整理出來囉，最重要的是有沒有支援中文也都一眼就可以知道，趕快來是是看哪一種才是最符合你需求的免費旁白吧！你也可以參考：Google 小姐語音下載，不用安裝任何軟體的下載教學

FreeTTS

FreeTTS

FreeTTS支援 30 種語言 (不支援中文)，能夠將文字轉換為 mp3 語音檔，無須註冊會員即可轉換，每天有 6000 個字元的免費轉檔額度。

去看看：https://freetts.com

TTS Reader

TTS Reader

TTS Reader 支援 20 種語言 ( 支援台灣中文 )、可調語速，要下載語音檔案的話，需要註冊會員，有更進階的功能需要付費解鎖，若要商業使用必須付費。

去看看：https://ttsreader.com/

NaturalReaders

NaturalReaders

  NaturalReaders 支援 13 種語言 ( 不支援中文 )、19 段語速調整，可將文字轉檔為 mp3 語音檔，更自然的語音每天有 20 分鐘的額度，需註冊會員、付費來下載較自然的聲音。

去看看：https://www.naturalreaders.com/online/

iSpeech

>iSpeech

iSpeech 支援 27 種語言 ( 支援台灣中文 )、3 段語速調整，要下載語音檔案的話，需要註冊會員，有提供 API 供開發者使用。

去看看：https://www.ispeech.org/text.to.speech

From Text to Speech

From Text to Speech

From Text to Speech 支援 8 種語言 (不支援中文)，能夠將文字轉換為 mp3 語音檔，每位使用者有 5 萬個字元額度可轉檔。

去看看：http://www.fromtexttospeech.com/

Text 2 Speech

Text 2 Speech

Text 2 Speech 支援 2 種語言 (不支援中文)、5 種語速調整，能夠將文字轉換為 mp3 語音檔。

去看看：http://www.fromtexttospeech.com/

Notevibes

Notevibes

Notevibes 支援 23 種語言 (不支援中文)，能夠將文字轉換為 mp3 語音檔，無須註冊會員即可轉換，每天有 200 個字元的免費轉檔額度 (個人使用)。

去看看：https://notevibes.com/

TTS Mp3

TTS Mp3

TTS Mp3 支援 24 種語言 ( 支援中文 )，能夠將文字轉換為 mp3 語音檔，每天有 5000 個字元的免費轉檔額度。

去看看：https://notevibes.com/

ReadSpeaker

ReadSpeaker

ReadSpeaker 支援 35 種語言 ( 支援中文 )，無法下載 mp3 語音檔。

去看看：https://www.readspeaker.com/

Google Text to Speech

Google Text-to-Speech

Google Text-to-Speech 為 Android 的 App，支援中文文字轉語音功能。

去看看：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts&hl=en_US

Neospeech

Neospeech.com

Neospeech 支援 14 種語言 ( 支援中文 )，無法下載轉檔好的 mp3 語音檔，提供 SDK 給開發者使用。

去看看：https://neospeech.com/

ReadtheWords

ReadtheWords

ReadtheWords支援 4 種語言 (不支援中文)，能夠將文字轉換為 mp3 語音檔，免費使用額度為 100 個字元。

去看看：https://www.readthewords.com/Try.aspx

TTSDemo

TTSDemo

TTSDemo 支援 29 種語言 ( 支援台灣中文 )、8 段音效調整、支援虛擬人像，有 600 個字元的免費額度。

去看看：http://ttsdemo.com/

Text2Mp3

Text2Mp3

Text2Mp3 支援 7 種語言 (不支援中文)，可增加背景音效，能夠將文字轉換為 mp3 語音檔，免費使用額度為 300 個字元。

去看看：https://www.texttomp3.online/

TexttoSpeech

TexttoSpeech

TexttoSpeech 支援 30 種語言 (支援中文)、可調整音量、語速、音調，需註冊會員才可下載音檔，每天有 100 個字元的免費轉檔額度，但會有廣告。

去看看：https://texttospeech.io/

Inforobo

Inforobo

  Inforobo支援 30 種語言 (支援中文)，無法下載 mp3 音檔。

去看看：https://inforobo.com/text-to-speech-online/

Vozme

Vozme

 Vozme支援 2 種語言 ( 不支援中文 )，可下載轉檔好的 mp3 語音檔。

去看看：http://vozme.com/

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