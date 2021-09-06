後製影片需要用到旁白配音，卻不想自己下海嗎？今天跟大家分享一款文字轉語音工具「Balabolka」，支援繁體中文，只要將文字輸入到軟體中，就能自動朗讀語音，支援語速、語調及音量調整，非常適合用來製作影片旁白、故事朗讀、英文聽力練習等應用，「Balabolka」轉為語音檔後可以即時預覽播放，支援輸出 MP3、WAV、OGG、WMA、MP4、M4A 等音訊格式，有需要的話趕快收下吧！如果你想要尋找語音轉文字工具，可以參考：雅婷逐字稿 AI Labs 聽得懂台灣國語，一邊錄音一邊自動產生逐字稿神器

△ 安裝 Balabolka 時，在爽快按下一步的同時，看到上圖的畫面可以注意一下下，因為 Balabolka 支援繁體中文介面，但預設安裝是英文，所以如果稍微不注意就會安裝到英文介面，這邊可以選擇 Chinese Traditional 後再按下下一步。

△ 安裝好之後，軟體介面大致上分為上下兩個部分，上面是功能區，下面是文字輸入區，如何使用呢？直接將轉成語音的文字貼到下面的文字輸入區就可以啦！

△ 貼上文字後，直接按下上方的播放鍵 (工具列的選項下方)，就可以直接聽到剛剛輸入的文字開始被朗讀囉！如果覺得語速或音調無法滿足的話，可以點擊上方的拉桿調整語速、語調及音量，調整完畢時需要按下停止播放鍵，再重新播放設定才會啟用，一邊播放一邊調整不會即時呈現效果。

△ 另外這邊是有關於語言的轉換，文字若同樣是英文，當設定語言為中文時，則會有中式的英文發音，而且比較不順暢，當設定語言為英文時，朗讀英文文字就會順暢很多，所以語言該怎麼設定會是最好的呢？我個人認為完全取決於比例問題，如果內文的中文比例較多，就設定為中文，但如果內文全是英文，當然就設定為英文會是最好的啦！

△ 都設定完成後，可以點擊朗讀選項正下方的圖示，也就是上圖箭頭最細端的部分，就可以輸出朗讀音檔，支援輸出 MP3、WAV、OGG、WMA、MP4、M4A、M4B、AWB 等 8 種音訊格式，按下後就可以直接出輸取用啦！免費好用的文字轉語音工具，趕快收下吧~

http://balabolka.site/

免安裝版：

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