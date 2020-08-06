Replica Studios

需要旁白但用膩了 Google 小姐的聲音嗎？動畫腳色需要聲音、廣告、遊戲、影片旁白等，通通都需要配音，但請真人耗時又花錢，最近小編發現一款不錯的替代工具 Replica Studios AI 聲紋複製器，能夠完美複製任何人的音色、語調、情緒、發音等，輸入文字就可以即時獲得語音輸出，還能夠選擇英式發音、美式發音、年輕、磁性等不同的聲音特色，目前開放給大家免費使用中，比起 Google 小姐的發音，這款 Replica Studios 用來當旁白，可以說是強大很多！你也可以參考：17 個可以將文字檔轉 mp3 語音的工具懶人包

Replica Studios

Replica Studios 目前屬於剛問世的階段，因此早鳥註冊的朋友，可以獲得免費使用資格，未來會開始收費。進入首頁後，點擊 Get started for free 註冊一個帳號。

文字轉語音下載

註冊帳號的部份我們就省略啦，完成後登入會員，在後台可以看到 Projcets 選項，點擊 New Project 來進入文字轉語音的部分。

文字轉語音真人

進入之後在對話框中輸入文字就可以囉，對話欄位下方有個 Voice 可以選擇，點擊後會在右邊看到許多聲音選項，你可以在這裡找到不同音色的聲音，每個聲音都有一些國家、適合的情境、情緒以及音色描述可以參考。

聲音複製APP

而 Voice 選項旁的 Style 則是情緒的部分，目前為 BETA 版，可以讓語音有生氣、噁心、害怕、驚訝等情緒。另小編覺得相當印象深刻的是，原本以為中文不支援，沒想到輸入後竟然獲得「外國人講中文」的效果，實在是太有趣了！雖然目前沒辦法獲得真正的中文語音，不過相信未來 Replica Studios 會開放中文這個選項的。

在線文字轉語音

可以針對單個音檔逐一下載。

文字轉語音

也可以下載全部對話串的完整音檔，下載格式為 MP3 及 WAV。

線上文字轉語音播音系統

另外，Replica Studios 也可以複製你自己的聲音，想要保留朋友、家人、自己聲音的朋友，可以好好善用這個功能，點擊左側的 Voices，並選擇 Create your first Replica Voice。

線上文字轉語音播音系統

接著替你的聲音命名、設大頭貼及標籤顏色後按下 Next。

Replica Studios

經過大約十分鐘的錄音，就可以完整複製你的聲音特色，並且輸入文字後，就能夠產生音檔，就像是自己念的一樣。從這邊我們也可以發現為什麼輸入中文時，會是外國人口音的中文，因為訓練時並沒講中文，AI 是透過全英文來學習的，各位若有文字轉語音需求，不妨先趁著初期免費使用時先註冊起來，要用時就可以省下一筆費用啦！

Replica Studios：https://replicastudios.com/

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