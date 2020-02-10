著色本下載

爸媽在找讓小朋友塗色的 APP 嗎？今天來跟大家分享這款「迪士尼魔法塗色」APP，裡面全都是小朋友最愛的迪士尼、皮克斯經典卡通，舉凡：冰雪奇緣、玩具總動員、獅子王、美女與野獸等...，裡面共有超過 100 種迪士尼經典角色，讓小朋友畫畫畫不完，且每個月都會定期更新新角色，各位爸爸媽媽趕緊將這款顧小孩超好用的 APP 收下來吧！你也可以參考：Happy color 不用印出來的上色 App，著色過程超療癒（iOS、Android）

迪士尼魔法塗色

目前這款 APP 只有 iOS 系統的用戶可以使用，Android 使用者可以參考首段中其它連結。下載直接到文章最後面，點擊後就可以到 App Store 下載囉。

迪士尼著色紙下載

第一次進入後會有新手教學，基本上跟著指示就會操作啦，點擊左邊的圖示進入開始著色。

迪士尼著色紙下載

雖然是免費下載沒錯，但是可以免費著色的角色只有沒有畫上鎖號的，右邊上鎖的都需要付費才可以解鎖。

著色圖片練習

進入著色畫面後，就可以開始上色啦，左邊是畫筆類型，右邊是顏色。

著色圖片練習

上色完成後，按下右上方的勾勾就可以儲存著色進度。

迪士尼魔法塗色

除了著色外，還有小遊戲可以玩，簡直就像是到了遊樂園~

著色本下載

還能夠把自己剛剛上色的角色，帶到小遊戲中！

迪士尼魔法塗色

迪士尼魔法塗色

上色完成後的角色，也可以下載到相簿中，按下右下方的下載圖示就可以啦！難得有質感非常不錯的著色 APP，爸爸媽媽們趕快下載下來囉！

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迪士尼魔法塗色

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