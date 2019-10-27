網路上的著色本連列印都懶怎麼辦？之前本站曾經分享過豐富的塗鴉本、著色本免費下載資源，但是有網友問：列印覺得不太環保，有沒有替代方案呢？有的！今天要跟大家分享這款 「Happy Color – 按數字編號上色的塗色書」APP，直接下載之後就可以在手機或平板上面著色，支援 iOS 及 Android 兩個平台，不管是小孩或是大人都非常適合，上色的過程中相當療癒，上色完畢後成就感會莫名冒出，如果你家裡也有小朋友的話，放在手機裡備用隨時都可以騙小孩子囉 XD 你也可以參考：Crayola 迪士尼免費著色圖片下載，豐富塗鴉分類讓你畫不完！

△ 安卓和 iOS 兩個平台都有支援，這邊我就用 Android 當作示範，到 Google Play 下載之後直接開啟就可以看到許多空白的著色紙，而且數量相當豐富，最上方有一個著色紙分類，包含：特別圖片、大自然、花朵、曼陀羅、動物等超多分類，這邊找到自己喜歡的分類下去搜尋就可以囉。

△ 找到喜歡的圖片之後，點擊進去就可以開始上色啦，上色的方式是到最下方一排數字，跟著這些數字依照圖片上的順序，把顏色填滿就可以囉，當數字的空格全部都被填滿顏色之後，下方的數字按鈕就會消失，反過來說如果沒有消失的話，就代表還有空格尚未上色，如果你找不到還沒上色的空格，可以點擊右上角的電燈泡畫面就會直接提示啦。

△ 這款 APP 每天都會有圖片，數量真的相當豐富，點擊下方的每日分頁，就可以看到每天的圖片，如果你喜歡上色的話，可以挑戰將每天的圖片都上色，或許也是一種成就吧~在我的動態頁面，可以看到自己上完色的所有作品，看起來真的是相當療癒呢！不管你是大人還是小朋友，我覺得都非常適合用來殺時間，下面幫大家準備好載點啦，立馬下載去～

下載：

Happy Color – 按數字編號上色的塗色書（Google Play 下載）

Happy Color – 按數字編號上色的塗色書（App Store 下載）