免費的著色本要去哪裡下載呢？經過超市和書店的時候，小朋友常常盯著著色本不放，但其實網路上就有許多免費的資源囉，之前本站也曾經分享過不少著色本免費資源，一分享就造成許多家長熱烈迴響，今天要跟大家分享的 Colorables 收藏著適合大人和小孩的著色紙，提供大家免費下載使用，家裡有小朋友的爸爸媽媽們趕快把這個網站記下來囉！更多著色本，你可以參考：Crayola 迪士尼免費著色圖片下載，豐富塗鴉分類讓你畫不完！

△ 進入首頁之後，點擊 View All 就可以檢視所有的著色紙，當然目前著色紙數量還不是很多，希望未來會慢慢增加，不過目前現有的著色紙品質相當的好，大家就將就一下慢慢等待網站更新啦！

△ 往下滑就可以看到許多著色紙，雖然上面已經上了一些顏色，但那只是預覽圖讓大家看一下上色的效果如何，下載之後是完全空白不會有顏色的～預覽圖上面有簡單的著色紙介紹，不過是英文的，大家想了解的話請善用 Google 翻譯。

△ 找到想要下載的著色紙之後，按下下面的 Download 按鈕就可以啦。

△ 點擊下載之後，會跳到尺寸選擇的部分，一般正常來說下載 A4 大小就很夠用了，當然如果你有特殊需求，網站也有提供美國尺寸，如果比較懶的話印 A4 尺寸比較不用調整印表機，直接按下列印就可以啦。

△ 下載之後是完全一片空白、尚未上色的著色紙，下載後會取得一個格式為 PDF 的檔案，按下列印就可以直接印出來啦！完全免費不用花錢～各位家長們趕快收藏下來印下來吧！

傳送門：https://www.colorabl.es/