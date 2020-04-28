假日待在家中，能與小朋友做什麼增加親子互動呢？今天小編要跟大家分享一個來自日本的網站 Kids Nurie，Kids Nurie 提供了豐富的著色紙、塗色本，提供大家免費下載，無論是個人、商業通通都能免費使用，有需要的爸爸媽媽們，可以試著下載起來，周末與小朋友一起享受親子時光～不用出去人擠人也可以好玩、安全唷！更多著色資源，你可以參考：Crayola 迪士尼免費著色圖片下載，豐富塗鴉分類讓你畫不完！

進入 Kids Nurie 網站後 (文末有連結)，就可以看到許多著色圖案分類，包含基本著色主題、季節著色主題、活動著色主題、女孩著色主題、男孩著色主題、應用著色主題、寫作著色主題。大家可點選自己、小朋友有興趣的分類進去瀏覽。

進入之後就可以看到著色紙的縮圖啦。

在左邊也有剛剛的其它 7 種分類可以挑選，這樣不必返回上一頁，也可以繼續瀏覽其它主題的著色紙。

點擊自己有興趣的著色紙進入，就可以看到大圖，按下下方的 プリント 就可以進行下載囉。

點擊右上方的下載鍵，將著色紙下載到電腦中啦！下面小邊幫各位爸媽們整理好小朋友普遍喜歡的分類，直接點過去就可以下載啦～

下載：動物著色紙下載

下載：食物著色紙下載

下載：生日主題著色紙下載

下載：公主著色紙下載

下載：海賊與藏寶圖著色紙下載

Kids Nurie：http://kids-nurie.com/