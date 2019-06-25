最近玩具總動員 4 上映，爸爸媽媽們有沒有帶小朋友進電影院呢？今天來分享爸媽最喜歡的系列「玩具總動員 4 塗鴉著色紙」免費下載，由迪士尼官方網站釋出，裡面有多款大家熱愛的角色，包含胡迪、巴斯光年、安弟、抱抱龍等，多款免費空白圖鴉紙，直接下載下來、不用花錢，就能讓小朋友開心圖鴉，另外裡面也有一些紙卡小遊戲等，可以印下來跟小朋友玩，家長們趕快動手列印下來，跟小朋友一起塗鴉著色吧！你也可以參考：Crayola 迪士尼免費著色圖片下載，豐富塗鴉分類讓你畫不完！

△ 除了著色紙之外，還有許多小遊戲，包含數字連連看、記憶小遊戲等等，同樣都直接印下來就可以跟小朋友玩囉！趕快列印回家跟小朋友一起同樂囉～補充一下，雖然記憶小遊戲上面寫的是英文，但是不影響，印下來之後按照虛線裁剪，然後與一般的記憶翻翻看一樣，有圖案的朝下覆蓋，然後兩張同時翻開，配對到一樣的就可以翻起來，直到最後找到全部一樣的卡片就可以啦！

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玩具總動員 4 塗鴉著色紙.pdf（GOOGLE下載）

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