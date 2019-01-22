Crayola 迪士尼免費著色圖片下載，豐富塗鴉分類讓你畫不完！

2019-01-22 02:47:43 9M87
免費著色圖片下載

把小朋友的 iPad 收起來之後，要給他玩什麼呢？我想大家應該對於童年的著色簿印象很深刻吧，將黑白紙張中的熟悉卡通人物，用彩色筆塗滿就會有莫名的成就感，不僅殺時間還可以練習小朋友的專注力，國外有一個專門賣著色用具的網站「Crayola」，免費提供豐富的著色卡通圖案供大家下載，內含多種圖片，連最知名的「迪士尼」卡通人物都有，免費列印、免費著色，不只可以幫爸爸媽媽省錢，小朋友們也可以選擇自己喜歡的角色來上色！真的是「摸蛤兼洗褲」～還不趕快收藏下來！


Crayola：免費著色紙下載

免費著色圖片下載
△ 進入 Crayola 網站後，向下滑動就可以找到許多分類好的著色圖示，找到之後點擊進去就可以啦，不用登入會員，也不用註冊帳號，就可以免費下載啦！

卡通人物著色紙下載

△ 如果你覺得看圖示找太慢的話，將滑鼠移動到上方的 Browse Coloring Page Catagories 就可以展開下拉式選單，裡面有多種分類，從各種卡通人物、節日、植物、季節、科學、運動、交通工具等分類通通都有，只能說分類的相當詳細！

crayola

△ 我這邊就拿迪士尼的分類來示範，感覺有許多小朋友看到這些就可以畫到忘記哭鬧，裡面的確有許多面熟的卡通人物，不過也有一些是叫不出名字的。

卡通人物著色紙下載

△ 找到要下載的圖片後點進來，可以看到大圖還有下載次數、喜歡的次數等，以這張圖為例，上方有簡單的指示，1 代表紅色、2 代表黃色、3 代表藍色、4 代表黑色，跟小朋友交代畢之後，就交給小朋友上色吧，家長也可以期待一下畫完的結果會是什麼樣子！確定是這張之後點右邊的 Print Now 就可以進入下載頁面啦～

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△ 如果你家有列表機的話可以直接列印，如果沒有的話可以選擇「另存為 PDF 」檔案拿出去列印~

著色圖片練習

△ 儲存完畢後就大功告成啦！

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△ 迪士尼著色範本下載：https://www.crayola.com/free-coloring-pages/disney/

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△ 動物及植物著色範本下載：https://www.crayola.com/free-coloring-pages/plants-and-animals/

迪士尼著色紙下載

△ 高階著色範本下載：https://www.crayola.com/free-coloring-pages/adult-coloring-pages/

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△ 人物著色範本下載：https://www.crayola.com/free-coloring-pages/characters/

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△ 英文字母與單字著色範本下載：https://www.crayola.com/free-coloring-pages/words-and-letters/

Crayola：免費著色紙下載

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