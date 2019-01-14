超過 2 萬 3 千種著色 / 摺紙 / 算數免費可列印模板下載

2019-01-14 00:06:30 9M87
英文練習簿下載

家裡有小朋友？在找給學生練習的免費素材嗎？現在不需要到書店買塗鴉本、練習本給小朋友啦！國外網站「Reading & writing Holidays Worksheets」整理了 Printable 可免費列印的素材，包含：上色、算術練習、字母學習、摺紙等可列印的素材，免費提供讓大家下載，利用家中的列表機，就可以鬆鬆列印素材給小朋友動動腦，要幾張印幾張，環保省荷包又不浪費！


Reading & writing Holidays Worksheets：https://www.education.com/worksheets/

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△ 進入 Reading & writing Holidays Worksheets 網站後，就可以看到許多可列印的素材啦！有非常多可以讓小朋友提早學習的素材，像是簡單的算術、字母練習、英文發音、連連看、著色等練習。

算術練習下載

△ 如果要快速找到分類的話，網站左邊也有分類可以選擇，可以依照小朋友的年級、科目及主題來尋找，豐富的可列印素材，一定可以讓家長們找到滿意的！

免費塗色摺紙下載

△ 這是一個數字連連看遊戲，依據數字順序從頭到尾連線，就會有一隻可愛的獅子出現啦，想起小時候爸爸媽媽還去書店買了好幾本類似的練習，到最後都浪費掉啦～不過現在在網路上可以隨時隨地下載，非常方便！

免費塗色摺紙下載

△ 簡單的算術練習也是相當不錯的資源，要如何下載呢？點擊上方的藍色按鈕「Print worksheet」就會跳轉到 PDF 頁面。

著色練習下載

△ 到 PDF 頁面後點擊右上方的「下載箭頭圖示」就可以下載到電腦啦！免登入、免註冊會員更不用留下 Email 喔～

摺紙模版下載

△ 著色圖畫下載：https://www.education.com/worksheets/ela/coloring/

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△ 摺紙模版下載：https://www.education.com/worksheets/arts-and-crafts/

免費摺紙著色素材下載

△ 算數練習下載：https://www.education.com/worksheets/math/

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△ 英語節慶練習下載：https://www.education.com/worksheets/holidays/

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△ 英文 Worksheet 下載：https://www.education.com/worksheets/foreign-language/

Reading & writing Holidays Worksheets：https://www.education.com/worksheets/

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