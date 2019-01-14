Instagram 可以像 Facebook 一樣排程發文嗎？曾經有分享過從電腦上排程發文的方法，忘記的話可以複習一下 Gramblr 在電腦上使用 Instagram，排程發文也難不倒（Windows、Mac），今天分享的則是在手機上用 IG 排程發文的 App 「Apphi」，支援 Android 及 iOS 雙系統，支援 IG 限時動態、相簿排程發文，與 IG 發文介面相似，內建濾鏡、標籤、貼紙等發文註釋，突破 IG 發文限制，未來小編不管在電腦上還是在手機上都能排程發布 IG 的文章啦！
pphi - Instagram 排程張貼貼文（GOOGLE下載）
pphi - Instagram 排程張貼貼文（APPLE下載）
△ 排程發文形式有相簿及限時動態，其它是比較進階的功能，例如拖放預覽是將一張照片切為 9 塊，發佈到 IG 上，另一個比較有趣的功能是搜尋和轉貼，可以搜尋其它人的貼文，並發到自己的 IG 上，但這兩個功能不在今天的討論範圍內，有興趣的可以自己下載體驗看看！
△ 我這邊就先選擇最一般的照片發文，找到照片之後點下一步，就會跟 Instagram 一樣，來到濾鏡的頁面，然後同樣具備標註人名、新增地點等功能。
△ 接著來到最重要的一步啦，就是選擇排程的時間，限時動態同樣可以做到排程發文，與在 IG 上發文沒有兩樣，可以加上可愛的貼圖、文字，甚至能調整多張照片的發文間隔，功能有點強大啊！Apphi 的功能非常強大，剛剛提到除了排程貼文之外，也支援切割照片九宮格發文，還有轉發它人貼文的功能，有需求的人趕快將這款 App 收下吧！
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pphi - Instagram 排程張貼貼文（GOOGLE下載）
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