Apphi 手機 Instagram 排程發文，突破 IG 發文限制（iOS、Android）

2019-01-14 00:13:55 9M87
IG 排程發文教學

Instagram 可以像 Facebook 一樣排程發文嗎？曾經有分享過從電腦上排程發文的方法，忘記的話可以複習一下 Gramblr 在電腦上使用 Instagram，排程發文也難不倒（Windows、Mac），今天分享的則是在手機上用 IG 排程發文的 App 「Apphi」，支援 Android 及 iOS 雙系統，支援 IG 限時動態、相簿排程發文，與 IG 發文介面相似，內建濾鏡、標籤、貼紙等發文註釋，突破 IG 發文限制，未來小編不管在電腦上還是在手機上都能排程發布 IG 的文章啦！


pphi - Instagram 排程張貼貼文（GOOGLE下載）
pphi - Instagram 排程張貼貼文（APPLE下載）

IG 排程發文教學
△ 下載並安裝完畢後開啟 Apphi，並登入自己的 Instagram 帳號，然後點擊下方的預先安排，選擇要排程發文的貼文型式，雖然 Apphi 聲稱是免費使用，但免費帳戶一個月的排程發文額度上限為 10 篇，如果你覺得好用又超過你的排成發文需求的話，就得付費支持啦！

Apphi IG排成發文

△ 排程發文形式有相簿及限時動態，其它是比較進階的功能，例如拖放預覽是將一張照片切為 9 塊，發佈到 IG 上，另一個比較有趣的功能是搜尋和轉貼，可以搜尋其它人的貼文，並發到自己的 IG 上，但這兩個功能不在今天的討論範圍內，有興趣的可以自己下載體驗看看！

IG 排程發文教學

△ 我這邊就先選擇最一般的照片發文，找到照片之後點下一步，就會跟 Instagram 一樣，來到濾鏡的頁面，然後同樣具備標註人名、新增地點等功能。

Instagram 排程發文App推薦

△ 接著來到最重要的一步啦，就是選擇排程的時間，限時動態同樣可以做到排程發文，與在 IG 上發文沒有兩樣，可以加上可愛的貼圖、文字，甚至能調整多張照片的發文間隔，功能有點強大啊！Apphi 的功能非常強大，剛剛提到除了排程貼文之外，也支援切割照片九宮格發文，還有轉發它人貼文的功能，有需求的人趕快將這款 App 收下吧！

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