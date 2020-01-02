Post2Social 限時免費，同時發文到不同社群帳號與平台

經營多個社群平台，同時要發文在不同地方，是一件非常麻煩的事情，若同平台還有不同帳號的話，又得花費切換帳號的時間，那就來使用 Post2Social 可以在一個平台搞定所有的事情，Plus 每個月要 50 美金的費用，現在可以免費取得，可以讓你用到 2293 年，這個服務還不知道能否活這麼久咧～到那個年代或許 Facebook 只有老祖宗才知道了吧！標準版可以每個連結三個帳號，包含常見的社群平台有 Facebook、Instagram、LinkedIn 與 Twitter，支援同時發文或是排程文章，有需求的小編們可以試試看囉！

限時免費：https://post2.social/free-plus-access/

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△ 從活動頁面去新申請一個帳號，填入自己的信箱之後點選 Sign up with Email。

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△ 帳號建立完成之後，預設的帳號密碼會是「post2.social」，所以當登入帳號之後到 Profile 先自己更改密碼。

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△ 查看帳號的方案，是 Plus 的方案，使用期限到 2293 年，幾乎算是終生免費囉！

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△ 接著請連結 Facebook、Instagram、LinkedIn 與 Twitter 的社群帳號，每個平台還可以連結到六個帳號，最大上傳檔案大小 50MB，以及擁有 300MB 的檔案空間。

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△ 然後就可以多個平台帳號同時排程發文囉！接下來就請小編們自己試試看囉！

https://post2.social/

若是覺得 Plus 版本太好的話，其實每個月 10 美金的 Standard 帳戶也有終身免費的取得管道（https://post2.social/free-standard-access/），只是既然有 Plus 何必用 Standard 呢？

終生免費 Post2Social 同時發文到不同社群帳號與平台，每月 25 美金通通省下來 相關文章

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