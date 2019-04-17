現在是影音的時代，人人難免會有尋找影片素材的時候，今天來跟大家分享「Pexels Videos」影片素材庫，它是由知名免費圖庫 Pexels 所推出的附屬服務，影片素材庫中含豐富的影片素材，免註冊、免登入即可下載使用，站內影片全數可商用、無版權限制，並且是一個影片社群，任何人都可以上傳影片，如果你在尋找更多免費影片素材，也可以參考 Mixkit。

△ 進入 Pexels Videos 網站後，可以看到大大的搜尋欄位，輸入關鍵字後就可以找到想要的影片啦，因為是國外網站，因此關鍵字當然也要輸入英文囉！

△ 再往下滑就可以看到影片素材啦！但可能是因為影片素材庫的服務剛推出不久，目前還沒有看到「分類」處，但相信隨著時間日漸成熟，未來應該會有影片分類、篩選的功能推出，但以目前現有的影片來看，都是質量相當不錯的素材！

△ 點擊影片縮圖之後，點擊播放鍵就可以看到完整的影片素材，左上方有上傳者的資訊，若喜歡這個上傳者的影片，可以點擊右邊的 follow 來追蹤，要下載影片的話，直接點擊右上方的 Free Donwload 就可以直接下載到電腦啦！

△ 影片下方有關於影片的使用規範，以上圖為例，可以使用在個人、商業使用都沒有問題，也不需要另外註明作者或出處，大家使用前，可以再次確認，使用起來也會更安心！

△ 動物可商用影片下載：https://www.pexels.com/video/1851001/

△ 海浪可商用影片下載：https://www.pexels.com/video/1739010/





△ 工作可商用影片下載：https://www.pexels.com/video/1851768/

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