YouTube 影片素材

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繼免費圖片、圖標、PPT 模板之後，今天阿湯要給大家介紹的是免費影片素材，共整理 ... 授權可商用的素材，除了影片之外也收集了不少免費圖片，可從右上角切換。 ... 這個網站是以可以用來當封面的影片為主，每周一上傳7 個新影片。 ... 糊但其實解析度蠻夠的，影片來源也是YouTube，點想要的格式就自動幫你下載。
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