4K 影片素材 Videezy 免費下載，高畫質影片來這裡找

2017-09-24 03:48:10 艾倫
Videezy

Videezy 是款免費片素材的網站，很特別的是提供了 HD 和 4K 的高畫質影片讓大家免費下載，之前曾經介紹過一些看免費影片下載的素材網，大家幾乎都是提供 HD 的影片，不像 Videezy 還有提供 4K 的轉場影片供大家免費下載使用，也不需要註冊帳號就能直接下載。

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▽ 可直接輸入關鍵字搜尋影片也可從 Browse By Category 網站分類來找影片，有藝術、動物、城市、水、天空、抽像、旅行、慢動作...等分類來找適合的免費影片使用。
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▽ Videezy 首頁下方有展示 HD 解析的免費影片，可以一部一部點進去看。

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▽ 如果有特定的主題要找免費影片的話可以透過搜尋功能，艾倫搜尋了 ocean，就有很多海洋相關免費影片。

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▽ 想找 4K 高解析影片的朋友也可以直接搜尋 4K，就能找到都是 4K 解析的免費影片。

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▽ 艾倫找了一部 4K 解析的影片進入，影片格式 MP4、影片解析度 3840x2160、影格率 30，按下 Download 就直接下載，不需要註冊任何帳號。

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▽ 以下這五部影片都不同風格，有風景、卡通、運動..等風格提供給大家參考。

影片網址：https://www.videezy.com/nature/4999-huge-waterfalls-in-iceland-4k

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▽ 影片網址：https://www.videezy.com/people/164-child-coloring-hd-video-clip

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▽ 影片網址：https://www.videezy.com/random-objects/6985-ascending-hot-air-balloon

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▽ 影片網址：https://www.videezy.com/sports/2816-camera-following-a-runner-jogging-through-a-neighborhood

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免費下載的影片風格很多種，需要免費影片的朋友可以來逛逛！

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