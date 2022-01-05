想要拍攝影片人像去背，但是沒有預算購入綠幕，有沒有軟體能演算的將影片中的人物去背呢？最近小編發現 BgRem 線上影片去背工具，免費使用而且無浮水印，支援 MP4、MOV、AVI 等常見的影音檔案，還能夠替換背景：影片背景、靜態背景、純色背景等，不需要登入就能夠免費使用，有需要影片去背的朋友可別錯過啦！另外有一款線上工具 Unscreen 一樣能夠實現影片人像去背，也是線上工具打開瀏覽器就能使用。

進入 BgRem 首頁之後，直接把要去背的影片上傳，影片格式支援 .mp4、.mov、.ts、.avi、.mkv、.mpg、mpeg、webm 等，免費版的影片大小不能超過 10MB、影片長度不能超過 10 秒鐘。註冊免費會員的話，則可以免費轉換 30MB 及 30 秒鐘的影片。當然也有付費解鎖轉換更長影片的選項。

上傳完畢後就會開始替影片去背啦，等待轉換完成後就可以進行下一個步驟，這邊補充一下另外幾個限制：只支援 Full HD 影片、免費額度為每日 2 部/每月 20 部。

轉換完畢後就可以看到下方有幾個替換背景選項，想維持透明背景就選擇 Transparent。

此外也有動態、靜態背景可以抽換，選擇完畢後按下 Continue 繼續。

接著 BgRem 會進行替換背景的處理工作。

最後點擊右上角 Download 就可以免費下載去背完成的影片啦，最後會得到 MP4 的去背影片檔案而且是無浮水印的。連結放在下方提供給各位，有需要影片人像去背趕緊上傳首邊的影片試試看吧。

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