【限時免費】CyberLink ColorDirector 5 創意玩色 強大易用的專業調色工具

2017-12-17 12:13:58 哇哇
CyberLink ColorDirector 創意玩色 強大易用的專業調色工具

調整圖片顏色色彩的工具很多，手機上 APP 就有一堆，電腦上當然也有很多工具，CyberLink PhotoDirector 8 Deluxe 極致版相片大師就是一款很強大的工具，現在是 CyberLink ColorDirector 限時免費，這是 CyberLink 推出的影片的色彩調整工具，主打創意玩色的特性，讓你的影片能更加有風格，若你有影片後製風格濾鏡的需求，趁限時免費的時候收下這款工具吧！！！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-cyberlink-colordirector-5-100-discount

ColorDirector 功能特色：
  • 藉由色彩配對工具，輕鬆統一素材色調；並結合自動降噪，提升細節表現（ColorDirector 6 才有）
  • 內建一系列 HDR 特效和色彩風格檔，更能自行儲存色彩調整參數，讓專案更加驚豔
  • 即便是全景影音 ColorDirector 也能製作，成為你的最佳 360º 調色盤！（ColorDirector 6 才有）
  • 逐一畫格捕捉畫面場景中選取範圍的人物或物體影像，物件移動軌跡精準追蹤
  • 整合威力導演，ColorDirector進行色彩後製，完成後再回傳至威力導演，大幅提升剪輯效率
  • 在DirectorZone影音社群平台找到更多素材，讓你的作品更加融會貫通、更具色彩

CyberLink ColorDirector 創意玩色 強大易用的專業調色工具
△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD CYBERLINK COLORDIRECTOR 5 NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。安裝版可以到文末下載。

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△ 下載軟體後進行下一步的標準安裝。

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△ 安裝時稍微等一下，基本上安裝速度頗快的。

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△ 安裝完成後就啟動 ColorDirector 使用吧！

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△ 開啟軟體會跳出啟動視窗，將剛剛所取得的序號填入，點選確定啟動。

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△ 是否要註冊官方會員就看大家自己囉！！！

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軟體的使用基本上頗簡單的，先加入影片之後，逕入調整模式，一旁就有基本的色彩風格可以調整，也有許多風格檔可以直接使用，能夠自動偵測不同的場景，也具備簡易的剪裁功能，調整完成再將檔案輸出就可以囉！！！完整功能可以參考官方介紹：https://tw.cyberlink.com/products/colordirector/features_zh_TW.html

安裝版：
CyberLink ColorDirector 5.exe（MediaFire下載）
CyberLink ColorDirector 5.exe（YunFile下載）
檔案大小：162 MB

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