藉由色彩配對工具,輕鬆統一素材色調;並結合自動降噪,提升細節表現(ColorDirector 6 才有)

內建一系列 HDR 特效和色彩風格檔,更能自行儲存色彩調整參數,讓專案更加驚豔

即便是全景影音 ColorDirector 也能製作,成為你的最佳 360º 調色盤!(ColorDirector 6 才有)

逐一畫格捕捉畫面場景中選取範圍的人物或物體影像,物件移動軌跡精準追蹤

整合威力導演,ColorDirector進行色彩後製,完成後再回傳至威力導演,大幅提升剪輯效率

在DirectorZone影音社群平台找到更多素材,讓你的作品更加融會貫通、更具色彩

調整圖片顏色色彩的工具很多,手機上 APP 就有一堆,電腦上當然也有很多工具, CyberLink PhotoDirector 8 Deluxe 極致版相片大師 就是一款很強大的工具,現在是 CyberLink ColorDirector 限時免費,這是 CyberLink 推出的影片的色彩調整工具,主打創意玩色的特性,讓你的影片能更加有風格,若你有影片後製風格濾鏡的需求,趁限時免費的時候收下這款工具吧!!!ColorDirector 功能特色:

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD CYBERLINK COLORDIRECTOR 5 NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。安裝版可以到文末下載。△ 下載軟體後進行下一步的標準安裝。△ 安裝時稍微等一下,基本上安裝速度頗快的。△ 安裝完成後就啟動 ColorDirector 使用吧!△ 開啟軟體會跳出啟動視窗,將剛剛所取得的序號填入,點選確定啟動。△ 是否要註冊官方會員就看大家自己囉!!!軟體的使用基本上頗簡單的,先加入影片之後,逕入調整模式,一旁就有基本的色彩風格可以調整,也有許多風格檔可以直接使用,能夠自動偵測不同的場景,也具備簡易的剪裁功能,調整完成再將檔案輸出就可以囉!!!完整功能可以參考官方介紹: https://tw.cyberlink.com/products/colordirector/features_zh_TW.html 安裝版:檔案大小:162 MB