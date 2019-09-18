創意導演、威力導演訂閱付費比較划算？讓你賺 10 萬元的付費方案

2019-09-18 07:15:42 哇哇

創意導演、威力導演訂閱比較划算？

威力導演一直都是許多人剪輯影片的首選，之前推廣過幾次限時免費的活動，不得不說是效果非常好的軟體推廣，就代表大家非常渴求威力導演這款剪輯軟體。創意導演就是我之前也有分享過的威力導演影音編輯旗艦組合，它包含有威力導演、相片大師、ColorDirector 與 AudioDirector，這些工具在過去分享過的限時免費都是買斷授權版，而現在有創意導演 365、威力導演 365 與相片大師 365，採取訂閱付費的方式，這樣買會比較划算嗎？

創意導演、威力導演訂閱比較划算？

結果可以馬上告訴你，訂閱付費真的划算非常多！創意導演 365 年繳方案價格為 3980 元（月繳方案 880 元，想也知道年繳划算），平均下來每個月只是兩杯星巴克特大杯拿鐵的價格；威力導演 365 年繳方案價格為 1980 元，每個月平均下來只要 165 元，坦白說這費用真的相當便宜，而且訂閱方案可以無限制使用擴充包、音效包，還有超過 150 首的授權音樂超過 350 首的音效，甚至有 100GB（創意導演 365）/ 50GB（威力導演 365）的雲端儲存空間，等同於價值超過 10 萬元的內容套件

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再來看看訂閱版與買斷授權版的價格比較，以威力導演來說，買斷授權版價格為 3980 元，而且那是單個版本的費用，未來不提供升級服務，購買其他擴充包都要飛用；不過威力導演 365 訂閱至一年只要 1980 元，可以一直持續更新最新版本而且享有價值過十萬元的內如套件，大家說說哪一個划算？就算你今天只是為了一個一時婚禮影片、活動影片、旅遊影片才接觸剪輯軟體，訂閱一年真的還是比較划算，對於剪輯工作者來說也是訂閱版會划算許多唷！

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目前全球 Cyberlink 的軟體用戶，已經有 6 成以上已經轉換成訂閱制了！

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在台灣市場訂閱用戶已經超過 7 成，代表軟體的訂閱制在台灣其實是非常可以的，只要價格合理以及有確實的使用需求，用戶們還是會買單的！

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當然我知道還是很多人連錢都不想花，依照過往慣例來說，國外每年都會有威力導演的限時免費，會提供去年的最陽春的版本可以免費使用，至少過去兩三年是如此，未來真的不知道會如何？所以真的要等免費版本就要看看運氣好不好，有時候想要用的時候還不一定會有限時免費，訂閱應該還是會比較實在，而且功能相對豐富而完整，而現在大家剪輯影片需求變多了，人人都可以成立自己的影音頻道，多項剪輯專材也不錯啊！

創意導演、威力導演訂閱比較划算？

文章接下來就會大概跟大家介紹威力導演、相片大師、ColorDirector 與 AudioDirector 有哪些新功能，讓大家對於功能有更進一步的了解。

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相片大師主打相片編輯功能，最早的版本從 2011 年開始，2019 版本版是相片大師 11，和 iPhone 同年紀了你知道嗎？

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新功能包含有 AI 功能的進化，包含有更豐富的 AI 藝術風格、臉部辨識功能與 AI 智慧去模糊。

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AI 藝術風格可以讓照片有更多的不一樣，馬上可以打造出不同的風格的相片。

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他們也曾舉辦過比賽，讓普通的照片也可以變成風格很棒的圖片，這點真的非常強大。

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臉部辨識功能有助於整理照片，若是透過相片大師當成主要的相簿管理工具，那麼會有非常不錯的人像分類，要找照片就會非常的迅速。

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照片模糊有兩種狀態，第一種是沒有對到焦，第二種是手震的原因，AI 去模糊功能類似後製修復手震模糊，因為手震會有方向性，PS 就有功能可以去彌補手震的模糊，現在相片大師也有類似的功能，而且是透過 AI 自動去完成。

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此外還有更多特效與追加功能，包含有全新色彩置換特效、相框與全新的美工圖案。

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上圖看到的金龜車是綠色的，其實它原本是紅色的金龜車，可以多選相近的顏色來弭補變換的不足，甚至可以抹去不該變色的部分，讓色彩替換功能可以玩得更加精緻。

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我覺得若是善用相片大師，以後天患日的換顏色不會有人發現的！

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相片大師 7 之後加入了圖層功能，這代表功能已經邁入圖片編輯軟體，而不再只是圖片的風格調整，現在還加入全新的文字特效、引導式編輯工具與追加更多特效。

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還有文字斜角與浮雕、文字圖層彎曲、群組圖層、篩選圖層、圖層對齊、一鍵自動對齊與均分圖層功能。

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現場有示範了做一張完整的圖片給我們看，還包含了超級細緻與快速地去背功能，轉眼間就可以完成，很多功能都很方便。

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接著再來看看威力導演 18 會有哪些新功能呢？

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有了更多的動態圖像與文字、向量形狀工具與新的幾何轉場效果，這都是剪輯影片常常會用到的。

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文字特效是影片中很吸睛的部分，有時候當然需要花俏一點才好！

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向量的圖形有什麼好處？就是放大時圖案才不會失真，就算是製作 4K 影片也不會讓這些形狀的邊緣是模糊的。

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轉場效果是一種噱頭啦！其實真正的影片很少會用到花俏的轉場，不過還是有人很愛，來點特殊的滿足有需求的人也不錯。

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影音素材也有不斷的更新，若是訂閱用戶就可以沒有限制的取用，買斷版本的若是需要額外素材就需要付費。

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現在每個月都會依照季節來增加主題特效，讓大家可以製作出符合季節的影片，這些主題特效價值超過 10 萬元啊！

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目前也有超過 150 首的背景音樂（每套價值 3280 元）與超過 350 款的音效（每套價值 580 元），而不管是音樂或是音效素材都會每個月新增，這些都是已經有購買版權的，所以大家可以放心地上傳到 YouTube 平台不怕有授權問題喔！當然也只有訂閱用戶可以直接取用。

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很有漫畫效果的文字特效，影片加入會特別有效果。

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音樂部分可以直接線上試聽，喜歡的話再下載下來成為素材使用。

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最新版本還有更強大的巢狀專案，剪輯介面、格式、效能進化，以及新增了 1:1 的影片格式。

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剪輯影片時可以直接載入其他專案，誠為影片素材之一，這樣就能很輕鬆地從影片中載入其他專案。

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在時間軸部分有更大的調整性，更方便的調整順序，就像是專業的剪輯軟體一樣。在影片預覽部分支援 4J 高畫質的直接預覽。

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CPU 與 GPU 的支援更加強化，處理能力更加強大，也支援了更多的專業的影音格式，包含有 HEVC 10 位元、HDR10 與 HLG 等等。

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1:1 的影片格式也有提供囉！製作 IG 與 FB 影片更方便囉！

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創意導演就是包含有威力導演、相片大師、ColorDirector 與 AudioDirector 的完整方案，可以說是想要什麼功能都有！

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譬如說 AudioDirector 有強大的移除風聲效果，這個是在戶外錄製影片會遇到的困擾，AI 智慧移除風聲效果真的讓人期待，有機會測試實再試給大家看囉！

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ColorDirector 有如同相片大師的色彩替換功能，不過是影片的色彩替換，有沒有超級猛的？

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只要在不同時間設定不同顏色，就可以讓指定的顏色不斷變化，這效果非常非常驚人，之後再來實做給大家看唷！

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現在威力導演還有提供了很多的教學影片，讓初學者可以更快上手，這是很棒的線上資源唷！走這裡：https://tw.cyberlink.com/learning

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最後跟大家分享兩個好消息，威力導演 iOS 版本將在 2019 年底上市，而 Mac 版本威力導演 365 將會在 2020 年底上市，未來這些影片專案都可以透過雲端跨平台編輯使用囉！

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