威力導演 mac版

Mac 編輯影片除了 Final Cut Pro、Adobe Premiere 之外，有什麼其他選擇嗎？時隔 20 年，訊連科技終於推出「威力導演 macOS」版本啦，提供給廣大的 Mac 用戶免費下載使用，同時也珍對社群媒體、部落格推出全新功能，影片調色、風格套件等功能也一應俱全，如果你用威力導演用的很習慣的朋友，趕快到訊連科技免費下載體驗，文末小編也幫大家準備好載點，可直接點擊前往下載。


威力導演 macOS 免費下載

威力導演 mac版

點擊文末載點及可直接下載威力導演 macOS 版，安裝前後都支援繁體中文，須預留至少 7GB 的儲存空間，至少搭配 128 MB VGA VRAM 的顯卡，支援 Apple 最新 M1 晶片。

威力導演 風格套件

安裝完畢後就可以在應用程式中開啟囉。

威力導演免費下載

開啟後就是熟悉的威力導演介面啦，語言是繁體中文，因此我想操作起來相對 Final Cut Pro 或 Premiere 是容易的，下面整理出幾個特色功能讓大家認識一下：

1. 部落格與社群媒體專屬包


這款套件專為部落格與社群媒體打造，內含 12 款文字特效範本、8 款子母畫面範本以及 6 款炫粒特效範本。

2. LUT 調色範本 - 春日花漾

威力導演 LUT 調色

LUT 調色範本，透過配色方式，快速調整影片色調。內含 12 種獨特的春天調色風格，兩種調色強度，總共提供 24 款 LUT 設計。

3. 精采時刻風格套件


精采時刻風格套件內含 55 種不同的子母畫面效果，包含：生日、氣候、春夏秋冬、煙火、星球、萬聖節、煙火、紙飛機等效果。

4. 幸福婚禮套件 2


自己的婚禮想要動手 DIY 嗎？ 內含美麗的子母畫面範本、文字範本、炫粒特效、選單與快速圖層範本，協助你製作精緻浪漫婚禮影片，詳細套件內容包括：
- 2 組快速圖層範本
- 6 組子母畫面範本
- 8 組文字特效範本
- 3 組炫粒特效範本
- 2 組選單範本

除此之外威力導演還有許多編輯上功能，像是：4K 高畫質預覽、直覺的時間軸設計、支援 AAC 5.1 編碼、字幕工房、文字設計師、色度去背、拖曳播放滑桿時偵測音訊、關鍵畫格控制等，有需要的朋友請點擊下方連結免費下載：

威力導演（macOS 版下載）

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