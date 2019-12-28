FlexClip

能不能人人都剪輯出專業級的影片呢 ? 今天小編要跟大家分享的是 FlixClip 這款線上影片工具，它是什麼樣的一款工具呢？它擁有超過百萬個影片、背景音樂、圖片資源，最強大的是已經有現成的各式模板，直接把自己的影片、圖片套用上去，再加以編輯小標題，就能夠快速完成一款接近專業的影片！這次哇哇 3C 日誌獨家取得限時免費的機會，FlexClip Plus 一年份，原價近 3000 元台幣，只有 3 天的時間能免費取得，建議現在看到這篇文章的你，趕快收下這個幫你處理好影片、圖片及聲音素材的網站吧！


FlexClip 可以做出什麼效果的影片？


限時免費價值近 3000 元

影片剪輯工具

FlexClip 平時就可以免費使用，不過限制多多，例如：只能下載 480p 畫質、長度 1 分鐘內、限用 1 支影片庫的素材等 ... 這次限免哇哇幫大家爭取到最高規的，也就是 PLUS 等級，解鎖全部功能：1080p Full HD 輸出、無素材使用量限制、最大可達 200 個影片專案、可製作時長 5 分鐘影片、無浮水印輸出等...

總之如果你有製作影片的需求，像是商業短片、婚禮影片、YouTube 片頭、FB 封面短影片等，趕快趁著限時免費下載起來 ~ FlexClip 可以讓新手們在短時間內，製作出高品質的影片！

如何取得限時免費序號？

請到哇哇 3C 日誌 Facebook 粉絲專頁取得

如何啟用序號？

FlexClip限時免費

首先進入 FlexClip 首頁 點擊上方的 Login 登入，可用 FB 或 Google 快速登入。

FlexClip免費序號

接著在建立新專案的頁面點擊 Upgrade。

FlexClip免費序號

最右邊的 PLUS 方案按下 Select。

FlexClip免費序號

結帳頁面下方有個 Have a couon ?

FlexClip免費序號>

點擊一下就可以輸入序號，按下 Redeem 就可以完成兌換囉！

建立新影片專案

剪影片軟體

首先先進入 FlexClip ( 文末有連結 ) 建立一個帳號，然後按下 + 來建立一個新的影片專案。

內建超過百萬種影片、音樂、圖片素材

免費影片模板

接著就可以看到許多現成的影片模板，有各式的分類，包含商業、生活、社交媒體等...每個大分類下方還會有次分類，舉凡行銷影片、產品影片、結婚典禮、財金公司、捐款影片等各式模板應有盡有。

FlexClip

再往下滑可以看到更多範例模板，把滑鼠懸停在上方，主題模板就會預覽播放。點擊 Edit 就可以開始編輯影片啦。

線上剪輯，隨開隨用 - 免安裝 APP

FlexClip

進入影片編輯介面後，可以看到左手邊為素材區域，右邊為影片預覽畫面，有許多現成的小標動畫，一般諸如此類的動畫都要靠 After Effect，經過繁瑣的設定才能達成，但是透過 FlexClip 的模板，可以快速一鍵製作。背景的影片、圖片也都可以直接套用現成的內鍵素材。

內建豐富繁體中文字型

免費影片配樂

一般來說這種工具，都只有英文字體，沒想到 FlexClip 有中文字體，而且數量還相當豐富，光是這點就很值得付費啦~

影片裁剪 / 分割 / 文字 / 錄音 / 音樂 / 水印樣樣行

FlexClip

下方為時間軸，可以直接拖移抽換方塊，概念上有點類似 PPT 中的投影片，點擊最右邊的 + 號可新增新投影片，也可在影片預覽視窗，按下麥克風圖示錄製旁白。

影片剪輯APP

除了小標題外，也可以上傳自己的 Logo、影片，不管是字型、文字，顏色都可以字型調整～

豐富音樂素材庫

影片動畫標輯

音樂素材也是影片非常重要的一環，FlexClip 自帶音樂素材庫，支援一鍵插入，點擊即可預覽播放。

1080p 高畫質輸出

Affter Effect 動畫標題�

1080p 高畫質輸出是 FlexClip Plus 版本的特權，也是這次限時免費的版本，免費版只能 480p 低畫質。來快速做個總結，FlexClip 可以看作是一個線上影片剪輯工具，而且自帶圖片、音效、配樂、動畫模板等素材的強大工具，開啟瀏覽器就能隨開隨剪，大家趕快把握機會，告訴親朋好友來取得這個超好用的工具吧！哇哇獨家取得 FlexClip Plus 版一年使用權限，無限量供應，唯一的條件就是必須在限時免費活動期限內 ( 3 天 ) 取得。

傳送門：FlexClip

獨家限免 FlexClip 超過 100 萬種影片模板素材，快速套用一鍵產生專業級影片 相關文章

訪客留言

獨家限免 FlexClip 超過 100 萬種影片模板素材，快速套用一鍵產生專業級影片 參考資料

FlexClip 線上影片製作工具，大量模板、影片、音樂、字型素材任 ...
「FlexClip」是一款很不錯的線上影片製作工具，對於預算不足或是對影片編輯軟體不熟悉的朋友來說是一個很得力的好幫手！除了可完全免費使用外&nbsp;...
FlexClip免費線上影片製作工具－套用模板輕鬆製作幻燈片 ...
FlexClip Video Maker線上免費製作影片軟體！無須安裝程式，在網頁上就能剪輯視頻、製作音樂相片故事MV、幻燈片，內建提供婚禮、生日、旅行、商業、推廣商品、&nbsp;...
FlexClip-線上影片編輯又有免費提供多種影片模版＠御宅天下PChome個人新聞台｜PChome 個人新聞台
網站名稱：FlexClip 網站資訊 大家好，好久沒回鍋看看之前寫過的網站有沒有更新了，今天就來分享之前分享的「FlexClip」最新功能吧！ 這次就不再重複介紹之前介紹過的地方，多尼就著重這次推出的模版來做介紹 可以在「模版頁面」，選擇「精選
線上視頻製作軟件- 快速剪輯視頻| FlexClip
Flexclip 是一個線上視頻製作軟件，可以幫助你把圖片和視頻片段轉換成一個完整的、專業的視頻。不需要任何專業技能。趕緊來試試吧！
[設計] FlexClip 線上影音產生器@免費製作結婚MV旅遊紀錄 ...
FlexClip 是一款網頁版線上製作影片產生器，提供給有設計結婚MV、旅遊紀錄、父母親節感恩片段、網路影片的使用者，多元化的影片樣板、背景音樂可直接套用，&nbsp;...
免費軟體 – 免費資源網路社群
最近比較常用到手機的錄影功能，以往大多只習慣拍照，恰巧在玩 PlayStation 4 遊戲機也會把一些覺得有趣精采的遊戲片段擷取出來，雖然 PlayStation 內建影片剪裁功能，若要到電腦上編輯影片就必須要有工具才行，還好現在網路非常方便，直接透過線上影片 ...
FlexClip 三分鐘製作教學行銷影片，不需剪輯與素材也能速成
「 FlexClip 」主要用來製作宣傳影片、教學影片，利用影片、音樂，搭配文字、旁白，凸顯妳的說明效果。 你可能已經有準備好的文字行銷內容，但還沒有準備好適合的影片等素材，這時候「 FlexClip 」最能派上用場。
FlexClip-一款簡易快速線上免安裝的影片剪輯工具@ 御宅天下 ...
網站名稱：FlexClip 網站介紹大家好，今天多尼要介紹一款簡單功能好用的影片剪輯網站「FlexClip」，可以做到快速編輯影片的動作！ 那就趕快看要&nbsp;...
綠色工廠 videoproc 3.5.dmg File Download 下載（免空下載）
有沒有好用的剪影片軟體 VideoProc 全能影片剪輯王,電腦剪輯影片 Movavi Video Editor 其實就不錯，今天要多分享一款 VideoProc，VideoProc 是一款專業的影片處理軟體，幾乎包辦了我們日常生活所有的影片處理需求，主要提供... ...
FlexClip: Free Online Video Maker - Create Videos in Minutes
FlexClip is a free online video maker that helps you easily turn photos and video clips into professional videos, no design skills required. Try it now!