能不能人人都剪輯出專業級的影片呢 ? 今天小編要跟大家分享的是 FlixClip 這款線上影片工具，它是什麼樣的一款工具呢？它擁有超過百萬個影片、背景音樂、圖片資源，最強大的是已經有現成的各式模板，直接把自己的影片、圖片套用上去，再加以編輯小標題，就能夠快速完成一款接近專業的影片！這次哇哇 3C 日誌獨家取得限時免費的機會，FlexClip Plus 一年份，原價近 3000 元台幣，只有 3 天的時間能免費取得，建議現在看到這篇文章的你，趕快收下這個幫你處理好影片、圖片及聲音素材的網站吧！



FlexClip 可以做出什麼效果的影片？

限時免費價值近 3000 元

FlexClip 平時就可以免費使用，不過限制多多，例如：只能下載 480p 畫質、長度 1 分鐘內、限用 1 支影片庫的素材等 ... 這次限免哇哇幫大家爭取到最高規的，也就是 PLUS 等級，解鎖全部功能：1080p Full HD 輸出、無素材使用量限制、最大可達 200 個影片專案、可製作時長 5 分鐘影片、無浮水印輸出等...

總之如果你有製作影片的需求，像是商業短片、婚禮影片、YouTube 片頭、FB 封面短影片等，趕快趁著限時免費下載起來 ~ FlexClip 可以讓新手們在短時間內，製作出高品質的影片！

如何取得限時免費序號？

請到哇哇 3C 日誌 Facebook 粉絲專頁取得

如何啟用序號？

首先進入 FlexClip 首頁 點擊上方的 Login 登入，可用 FB 或 Google 快速登入。

接著在建立新專案的頁面點擊 Upgrade。

最右邊的 PLUS 方案按下 Select。

結帳頁面下方有個 Have a couon ?

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點擊一下就可以輸入序號，按下 Redeem 就可以完成兌換囉！

建立新影片專案

首先先進入 FlexClip ( 文末有連結 ) 建立一個帳號，然後按下 + 來建立一個新的影片專案。

內建超過百萬種影片、音樂、圖片素材

接著就可以看到許多現成的影片模板，有各式的分類，包含商業、生活、社交媒體等...每個大分類下方還會有次分類，舉凡行銷影片、產品影片、結婚典禮、財金公司、捐款影片等各式模板應有盡有。

再往下滑可以看到更多範例模板，把滑鼠懸停在上方，主題模板就會預覽播放。點擊 Edit 就可以開始編輯影片啦。

線上剪輯，隨開隨用 - 免安裝 APP

進入影片編輯介面後，可以看到左手邊為素材區域，右邊為影片預覽畫面，有許多現成的小標動畫，一般諸如此類的動畫都要靠 After Effect，經過繁瑣的設定才能達成，但是透過 FlexClip 的模板，可以快速一鍵製作。背景的影片、圖片也都可以直接套用現成的內鍵素材。

內建豐富繁體中文字型

一般來說這種工具，都只有英文字體，沒想到 FlexClip 有中文字體，而且數量還相當豐富，光是這點就很值得付費啦~

影片裁剪 / 分割 / 文字 / 錄音 / 音樂 / 水印樣樣行

下方為時間軸，可以直接拖移抽換方塊，概念上有點類似 PPT 中的投影片，點擊最右邊的 + 號可新增新投影片，也可在影片預覽視窗，按下麥克風圖示錄製旁白。

除了小標題外，也可以上傳自己的 Logo、影片，不管是字型、文字，顏色都可以字型調整～

豐富音樂素材庫

音樂素材也是影片非常重要的一環，FlexClip 自帶音樂素材庫，支援一鍵插入，點擊即可預覽播放。

1080p 高畫質輸出

1080p 高畫質輸出是 FlexClip Plus 版本的特權，也是這次限時免費的版本，免費版只能 480p 低畫質。來快速做個總結，FlexClip 可以看作是一個線上影片剪輯工具，而且自帶圖片、音效、配樂、動畫模板等素材的強大工具，開啟瀏覽器就能隨開隨剪，大家趕快把握機會，告訴親朋好友來取得這個超好用的工具吧！哇哇獨家取得 FlexClip Plus 版一年使用權限，無限量供應，唯一的條件就是必須在限時免費活動期限內 ( 3 天 ) 取得。

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