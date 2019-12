圖片去背是件不容易的事情,不過技術的進步讓這件事情越來越簡單,之前曾經介紹過的 remove.bg 就很受到大家歡迎,這次來跟大家分享的 Trace 免費圖片去背也超級簡單,只要把圖片上船之後就會自動完成,特別的地方是還內建了多種背景可以直接套用,或是可以搭配上簡單的純色背景,讓大家去背後更加省事,不用再透過繪圖軟體來操作,這麼好用的線上免費去背工具,一定要加入書籤唷!

△ 進入網頁之後請先點選 Sign in to get started 註冊帳號,註冊帳號後才可以開始使用。

△ 登入帳號後就會出現 Upload a photo 的按鈕,就從這裡載入一張要去背的照片吧!

△ 這是我這次要去背的圖片。

△ 簡單的去背馬上就完成囉!不得不說效率和效果都非常不錯。

△ 下方也很多預設的背景圖片可以直接套用,自己馬上可以套出很好看的圖片囉!

△ 要選擇簡單好看的純色背景也可以,覺得方便的朋友們自己試試看囉!

線上免費去背:https://www.stickermule.com/trace