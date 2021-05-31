S

你之前所找的線上去背工具，都無法將毛髮完全處理乾淨嗎？那麼小編就推薦這款最新的 Purephotos 免費線上 AI 去背工具！Purephotos 是一個具備速度快以及支援高畫質圖片的去背網站，輕鬆就能將最難去背的「毛髮」處理的相當乾淨，且每個月網站都會免費限量 100 張圖片讓你使用，此外網站還可將圖片輸出為 PNG 或 PSD 檔，真的相當的方便，工作需要去背圖片的朋友，趕緊將 Purephotos 網站收下吧！更多好用的去背工具：可參考這篇：BackgroundCut 線上去背神器！



Purephotos 使用說明

進到 Purephotos 網站後，直接點選「現在就開始」。

接著用你的 Google 帳號登入。

登入後，你就可以選擇要直接將要去背的圖片從桌面拖曳到網站中。

接著能讓你選擇移除背景 PNG 檔或是導出為 PSD 檔案，讓你方便在 Photoshop 中直接編輯，選好之後，點選下方的「開始」按鈕，網站就會自動開始處理你上傳的圖片。

接著你就能在「相冊」選單中，查看已經完成的去背圖片，若你有多張去背圖已完成，你可以選擇一次下載全部圖片或是進去一張張下載也行。

你也可以點選圖片查看去背效果，下方會有白色、透明、黑色、灰色背景讓你比對去背效果，對圖片滿意後，便可點選右手邊的「下載」按鈕將圖片下載到電腦中做使用。

比對一下去背前（左）與去背後（右）的差別，真的去背的相當乾淨俐落，以目前來說是小編覺得最強的線上去背工具，有需要的朋友，請趕緊將這款 Purephotos 去背神器收藏起來吧！

Purephotos：https://purephotos.app/