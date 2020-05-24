你工作還把時間花在圖片去背上嗎？今天小編要跟大家分享一款線上去背工具 BgEraser，透過 AI 演算法，能夠自動去背人物、寵物、物品，你只要會上傳和下載，在幾秒鐘內就能夠完成圖片去背，有需要的朋友趕快收下這款好用工具唷。你也可以參考：remove.bg 去背神器桌面版，五秒內皆可快速去背免費使用（Windows/Mac/Linux）

目前 BgEraser 還能夠免費使用，進入首頁後按下 GET STARTED FREE 就可以開始進行圖片去背。

接下來就可以上傳你要去背的圖啦，圖片限制如下：

檔案大小：小於 5MB

尺寸：小於 2000x2000

格式：.jpg .jpeg .png

如果你想去背大於 2000x2000 的圖片，可以登入 BgEraser 會員。

過沒幾秒鐘的時間，BgEraser 就處理好圖片了，按下右邊的按鈕進行下載。

按下下載後，會另開一個新分頁，這裡就可以看到去背成果啦，按滑鼠右鍵進行圖片下載即可。幾秒鐘的時間，這樣的去背算是很可以接受！對了下面給大家看看原圖，比較一下 Before & After。

效果還算不錯~

BgEraser 官方表示不只人像，寵物、物品等都可以透過演算法快速去背，有需要的朋友可以趁著目前還免費趕快去體驗，至於未來會不會收費就不知道啦。下面幫大家準備好連結了，過去玩玩看吧：

BgEraser：https://bgeraser.com/