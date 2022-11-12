有可以將截圖套用在電腦、手機外框中的好工具嗎？交給這款 MockupsJar 線上產品模板合成器就對啦！ MockupsJar 是一款免費圖片合成網站，網站共有提供 919+ 產品模板讓你套用，包括有手機、電腦、平板以及實體包裝等，可讓你直接預覽產品 Logo 或截圖成效，不過免費用戶最大只能取得 640×480 圖檔，不過好處是圖片無浮水印也無使用次數限制，有興趣的朋友趕緊收下吧！更多不錯圖片合成工具，可參考這篇：MockDrop 免費合成情境圖！

MockupsJar 使用說明

進到 MockupsJar 網站後，直接往下滑就能看到各種產品模板，你可以在左側產品分類找尋你要的模板類型。

網站中，除了有手機、筆電、平板、桌上型電腦模板之外，還有許多實體包裝模板可讓你套用產品 Logo 等相關圖片，讓你直接預覽成效，非常方便。

不過在圖片合成前，必須先點選右上角「LOG IN」進行註冊才能下載圖片，可用 FB 或 Google 進行登入。

登入後，便可點選一個你喜歡的模板，上方會有「Upload Image（上傳圖片）」、「Capture URL / FIGMA（捕捉網址圖片）」讓你做選擇。

圖片上傳後，便會進到編輯模式，可透過上方的工具來進行調整圖片的位置、顏色、濾鏡、裁切等動作，好了之後，便可點選右上角的「Done」。

接著我們就能在預覽於下方，選擇 PNG、JPG、PDF 格式，選好後點選上方「Generate Download」按鈕就可產生相對應的圖片，圖片做好後，會在 DOWNLAOD LIST 下方顯示，點選「Download」按鈕就可將圖檔下載到電腦中作使用囉！不過免費用戶只能取得最大 640×480 解析度圖片，對於想要獲得更大的解析度圖片的朋友，可以考慮升級一下喔！

MockupsJar：https://mockupsjar.com/