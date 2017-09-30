最近網路流行一款好玩又有趣的照片分析器，是由 Amplframe 所提供的有趣服務，只要將圖片上傳後就會開始分析這張照片裡我們究竟拍到了什麼元素和景物，其實 Amplframe 主網頁是以專業單眼相機鏡頭提供了一個平台讓攝影愛好的朋友可以分享自己拍照成果的地方，依據每一款熱門鏡頭來分類，每一位攝影玩家都可以按自己使用的鏡頭分類快速找到同好，我們就一起先來看看 Amplframe 線上有趣照片分析器。
Amplframe 有趣照片分析器：https://www.amplframe.com/event/recognition
▽ 進入網頁前，先準備好你想要被分析的照片，直接上傳就可以囉！
▽ 照片上傳後就會出現下方的畫面，這時候表示照片已經開始分析辨識中。
▽ 下面這兩張照片就是艾倫上傳後讓 Amplframe 辨識的結果，每張上傳的照片會透過圖像辨識分析出這張照片拍了哪些的元素和景物。
▽ 看完有趣的照片分析器後，艾倫帶大家一起來看看 Amplframe 主網頁，這裡其實是以專業單眼相機鏡頭為分享的照片網站，喜歡攝影的朋友也能加入分享行列唷！
▽ 這裡沒有限定某廠牌的鏡頭，而是概括了很多廠牌的熱門鏡頭，像是 Sony FE 70-200mm、Nikon AF-S NIKKOR 85mm、Canon EF 16-35mm、Sigma 60mm...等熱門鏡頭都在討論的分類中。
▽ 熱門照片都是由每位站上攝影玩家們提供的，不得不說拍的都超級美的耶！
▽ 你也是攝影玩家的朋友也快找找屬於自己的鏡頭分類，進入後就會看到和自己拿一樣鏡頭的同好們，網頁中也幫大家分析了這款鏡頭的照片類型的比例有多少。
▽ 每一個鏡頭分類都有一個鏡頭王，有興趣的朋友也可以看看他們的照片作品。
不論你是手機拍照還是專業相機拍照都可以上傳後讓照片分析器幫忙分析看看，攝影是一門減法的藝術，過多的景物塞滿在一張照片中未必是一件好事。
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