電腦截圖工具下載

要替 Word、PDF 等視窗長截圖有什麼推薦的軟體嗎？要進行網頁長截圖的話 Chrome 已有方便的方法可以使用，不過最近小編突然有要替電腦程式、文書軟體長截圖的需求，電腦裡沒有現成的 App，因此找到這款算是可以滿足我長截圖需求的 Screenpresso 電腦長截圖軟體，當然一般的截圖也可以用它來解決，具備快速鍵區域截圖、截圖後加上註解或文字等功能，有需要的朋友推薦你收下囉。

電腦截圖工具

滿方便的是點開安裝檔後，你可以選擇不需安裝直接執行，語言的部分支援繁體中文及其它 20 種語言。

電腦長截圖軟體

開啟後可以在螢幕頂端找到控制列，展開下拉選單後，選擇「擷取全捲軸畫面」。

Screenpresso

看到教學畫面按下「開始」進行長截圖。

電腦螢幕錄影工具

要截圖的區域框選起來，然後用滑鼠拖動右邊的捲軸，直到你要截圖的頁面最底部，完成後按下「滑鼠右鍵」。

螢幕截圖軟體推薦

接著 Screenpresso 就會自動將剛剛的截圖拼接起來，形成長截圖。

Screenpresso

合併完畢後，就可以在視窗的右下方，看到自己以往的截圖記錄囉。

截圖軟體win10

點開圖片後可以進行加註、加文字、畫記等編輯圖片的動作。

截圖軟體snapshot

另外 Screenpresso 也可以螢幕錄影，最高可以錄製 1920 x 1080 畫質，不過它並不是專業的螢幕錄影工具，如果你需要更進階的螢幕錄影功能，我會更推薦用專門的螢幕錄影軟體，例如：ApowerREC 螢幕錄影軟體

https://www.screenpresso.com/

免安裝版：
Screenpresso 1.10.1.7z（GOOGLE下載）
Screenpresso 1.10.1.7z（1DRV下載）
Screenpresso 1.10.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Screenpresso 1.10.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Screenpresso 1.10.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：7.40 MB

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訪客留言

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