螢幕錄影哪款軟體好？之前有介紹過非常陽春的，今天介紹制霸等級的 ApowerREC 螢幕錄影軟體，具備有那些功能呢？全螢幕錄影、視窗錄影、排程錄影、循環錄影、自動停止錄影、錄影白板、跟隨錄製、圍繞滑鼠錄影、螢幕截圖、影片播放、影片多平台分享、影片裁切、影片浮水印、影片轉檔、Android 錄影與 iOS 錄影等功能，我覺得好像只差 Facebook、YouTube 的直播功能就功德圓滿了，這麼好的軟體是免費的嗎？當然不是！不過大家也別急著關閉視窗，這次的活動是年度序號，超級超級划算！先來看看軟體的使用介紹吧！

ApowerREC：https://www.apowersoft.tw/record-all-screen

限時免費：https://giveaway.download.hr/windows/apowerrec

△ 進入活動頁面之後，可以在右側取得軟體下載與這次的活動序號，這組序號是年度的，我只能說錯過可惜，不要錯過！

△ 首先安裝軟體不用多說吧！安裝版可以到文末下載，我打包的免安裝版也是可以運行的！

△ 開啟軟體後要登入帳號才可以使用，沒有帳號的朋友就簡單註冊一下，本站就介紹過很多 Apowersoft 的相關工具，像是 ApowerPDF、ApowerEdit 與 ApowerMirror 等等，若你也曾經玩過這些姊妹軟體，那也是有可能已經有帳號了，直接登入就可以了！

△ 帳號忘記密碼也沒關係，因為我的密碼也忘記了，免密碼登入功能會直接發一組驗證碼到你的信箱裡，輸入驗證碼也可以很順利的登入帳號。

△ 登入之後就可以看到帳號資訊，一開始帳號其實也不是 VIP，先體驗看看有那些功能。

△ 若你有序號可以啟動，點選帳戶名稱之後再點選啟動，就可以輸入序號來啟動。活動可以讓大家取得一年的 VIP 權限。

△ 輸入所取得的軟體序號，點選確定就可以很順利啟動囉！

△ 年度版本！可以持續用完整一年的時間。

△ 軟體的介面真的是清爽簡單又好看，我自己用過好幾款螢幕錄影工具，我真的覺得 ApowerREC 是介面非常好看的一款，於是我的標題才會下「史上顏值最高」的螢幕錄影工具，除了介面好看之外，功能上也不馬虎，上圖替大家貼上了些編號，簡單的與大家說明功能。

全螢幕錄影 視窗錄影可以自己調整大小 視窗模式的長寬，中間為是否保持比例的開關 錄音來源 視訊鏡頭錄影 錄製影片、螢幕截圖的檔案料表 排程計畫任務 自動停止錄影的條件 REC 紅色那顆就是開始錄影

△ 視窗錄影模式有預設的幾種長寬大小可以使用，如果之前已經有錄影了，也可以直接使用歷史區域找出之前選取的範圍。

△ 視窗拉出來之後還是可以隨地的調整大小，譬如說很多人會透過螢幕錄影功能來製作教學，但是又不想整個螢幕都錄進去，就可以先框選一個小範圍，把要路制的東西的拖進去呈現，不用的時候再拉出來。

△ 若你的電腦是有視訊鏡頭的，也可以將畫面顯示出來，它可以同時顯示小視窗在螢幕上，譬如錄製教學時，可以搭配上自己生動的表情。

△ 計畫任務是一個很特殊的應用方式，簡單來說就是排程錄影，不過能設定的細節更多！什麼時候可以用到這功能？譬如說我以前當工程師的時候，很多棘手的任務都要確保下的指令是正確的，要如何自保自己的所有操作？螢幕錄影是最方便的！當然工作上大家也可以都這樣用，當有人懷疑你工作都在偷懶的時候，你可以隨時翻出影片檔案證明自己沒有偷懶（結果證實自己都在偷懶 XD，上班偷懶人之常情）。

計畫任務可以設定開始錄影的時間，然後要錄製多久的影片，也可以設定循環錄影，這是非常值得推薦的貼心設計，這意思就像是行車紀錄器，你永遠不用擔心記憶卡會爆掉空間不足，因為循環錄影會自動替代或是刪除之前的檔案，讓你可以保有一定時間內的影片紀錄，除此之外他可以設定螢幕錄製的範圍、音訊輸入來自哪裡？攝影鏡頭是否要錄製？錄製完成之後要執行什麼動作等等，光是這項功能我就非常的推薦。

△ 除了計畫任務的錄影功能外，自動停止錄影的功能也不錯，因為他有兩種不同的停止設定，第一種是設定要錄製多少時間後自動停止，第二種是錄製檔案的大小，我可能只想要錄製到 500MB 就好了，然後可以設定錄製完成後的動作。我覺得這樣的設定功能是好的，只是我還想不要適合應用情境，等待大家自己去發揮！

△ 當開始錄製的時候，軟體主視窗會縮小成小視窗在右下角隱藏，只會顯示簡單的錄製了多少時間，錄製時還有兩個功能可以使用，第一個就是全螢幕截圖，編錄影可以邊拍照的概念。

△ 另外一個可以使用的功能就是畫筆功能，螢幕錄影很多時候用在教學，若只是搭配上口白肯定是不夠的，螢幕畫筆也很重要，螢幕就是你的黑板，可以把重要訊息繪製在你的螢幕上！

△ 內建畫筆功能還頗豐富的，可以畫框框、畫圓圈、畫箭頭、畫直線、畫筆、螢光筆，這些都能調整顏色與粗細，橡皮擦功能可以將所有的東西一次清空，在使用上有一定的方便程度。

△ 錄影功能不只是軟體頁面上的，錄製的選單當中藏有另外 3 種錄影功能，包含有視訊鏡頭錄影、圍繞滑鼠錄影與跟隨錄製。先來說說什麼是圍繞滑鼠的錄影，他預設可以選擇幾種 size 的錄影，以 iPhone 的大小來說，這項錄影功能的中心點在你的滑鼠，往外擴散出一個 iPhone 的螢幕解析度，當你錄製完成的影片剛好可以放在手機內收看，所有的畫面都是追著你的滑鼠為中心點，這樣的錄影方式我還是第一次看到！

△ 一般錄影功能可以叫出視訊鏡頭的小視窗，讓你在全螢幕錄影時展現自己的魅力，如果要獨立錄製視訊鏡頭，要從錄製選單中去執行，若要預錄直播時應該算是非常好用吧！

△ 跟隨錄製是一種設下陷阱地的捕捉模式，譬如說公用電腦預設的影片播放程式，你就把跟隨程式設定成那一款影片播放程式，當有別人開影片起來看的時候，你就會把螢幕畫面錄下來，就可以知道別人看什麼影片，感覺這是有點小罪惡的使用方法，家長要抓小朋友偷看什麼影片都可以！

△ 錄製完成後的清單列表，其實透過 H.264 錄製壓縮的影片還頗省的，我測試錄製十分鐘的影片，檔案大小才 22MB 而已，錄製一整天24 小時也只要 1GB 多的空間而已。

△ 螢幕截圖的檔案列表，螢幕截圖可以直接上傳到 screenshot.net 分享可以公開的圖片。

△ 影片的分享更加多元，支援 ShowMore、YouTube、Vimeo、Google Drive、Dropbox 與 FTP。

△ 內建影片播放器，可以直接查看自己錄製的影片，軟體的思考到的細節十分到位！

△ 還有內建影片裁切功能，當預錄一些開頭或是剩餘的結尾就可以很方便的移除，還內建了浮水印功能，可以加入圖片或是文字，當影片匯出時就不用額外找軟體上浮水印，這點真的頗方便的！

△ 內建還具備有影片轉檔功能，沒有詳細的設定或操作，只要在匯出時選定不同的影片格式，就可以進行格式的轉換，支援常見的影片格式與音樂格式。

△ 最後與大家介紹螢幕截圖功能，可以很方便框選要截圖的地方，內建也是有多種的畫筆、繪製功能可以使用，雖然說這並不是一套主打螢幕截圖的工具，不過螢幕截圖的功能也是都具備了！

△ 最後看看設定部分，透過設定可以看到更多軟體支援的細節，譬如說存檔的檔案類型、畫面播放速率等。

△ 做教學的螢幕錄影，滑鼠的移動要很清楚，可以設定滑鼠要顯示、紀錄滑鼠點擊、顯示滑鼠區域，內建有藍黃紅三種顏色，也可以自己手動去新增。其他還有很多錄影上的細節，譬如說錄影前的倒數、錄製的邊框、錄製中可以移動區域等等，能調整的細節還不少唷！

△ 設定快捷鍵讓你可以更方便的去操作，錄製中的懸浮框是可以被隱藏的，搞不好你正在錄影也不會有人發現！

△ 免費版本只能錄製三分鐘的影片，要 VIP 的序號請活動取得唷！

最後補充 Android 與 iOS 螢幕錄影的部分，這要運用到 Windows 10 內建接收無線投影功能，當手機畫面投影到電腦螢幕之後，就可以直接替手機的畫面錄影囉！！！

安裝版：

ApowerREC 1.3.5.6.exe（APOWERSOFT下載）

ApowerREC 1.3.5.6.exe（GOOGLE下載）

ApowerREC 1.3.5.6.exe（1DRV下載）

ApowerREC 1.3.5.6.exe（BANKUPLOAD下載）

ApowerREC 1.3.5.6.exe（MEDIAFIRE下載）

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免安裝版：

ApowerREC 1.3.5.6.7z（GOOGLE下載）

ApowerREC 1.3.5.6.7z（1DRV下載）

ApowerREC 1.3.5.6.7z（BANKUPLOAD下載）

ApowerREC 1.3.5.6.7z（MEDIAFIRE下載）

ApowerREC 1.3.5.6.7z（本站下載）

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