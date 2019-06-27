【限時免費】ApowerREC 史上顏值最高的螢幕錄影工具，功能也很完美！

2019-06-27 05:51:15 哇哇

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

螢幕錄影哪款軟體好？之前有介紹過非常陽春的，今天介紹制霸等級的 ApowerREC 螢幕錄影軟體，具備有那些功能呢？全螢幕錄影、視窗錄影、排程錄影、循環錄影、自動停止錄影、錄影白板、跟隨錄製、圍繞滑鼠錄影、螢幕截圖、影片播放、影片多平台分享、影片裁切、影片浮水印、影片轉檔、Android 錄影與 iOS 錄影等功能，我覺得好像只差 Facebook、YouTube 的直播功能就功德圓滿了，這麼好的軟體是免費的嗎？當然不是！不過大家也別急著關閉視窗，這次的活動是年度序號，超級超級划算！先來看看軟體的使用介紹吧！

ApowerREC：https://www.apowersoft.tw/record-all-screen
限時免費：https://giveaway.download.hr/windows/apowerrec

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 進入活動頁面之後，可以在右側取得軟體下載與這次的活動序號，這組序號是年度的，我只能說錯過可惜，不要錯過！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 首先安裝軟體不用多說吧！安裝版可以到文末下載，我打包的免安裝版也是可以運行的！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 開啟軟體後要登入帳號才可以使用，沒有帳號的朋友就簡單註冊一下，本站就介紹過很多 Apowersoft 的相關工具，像是 ApowerPDFApowerEdit 與 ApowerMirror 等等，若你也曾經玩過這些姊妹軟體，那也是有可能已經有帳號了，直接登入就可以了！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 帳號忘記密碼也沒關係，因為我的密碼也忘記了，免密碼登入功能會直接發一組驗證碼到你的信箱裡，輸入驗證碼也可以很順利的登入帳號。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 登入之後就可以看到帳號資訊，一開始帳號其實也不是 VIP，先體驗看看有那些功能。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 若你有序號可以啟動，點選帳戶名稱之後再點選啟動，就可以輸入序號來啟動。活動可以讓大家取得一年的 VIP 權限。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC 制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 輸入所取得的軟體序號，點選確定就可以很順利啟動囉！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 年度版本！可以持續用完整一年的時間。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 軟體的介面真的是清爽簡單又好看，我自己用過好幾款螢幕錄影工具，我真的覺得 ApowerREC 是介面非常好看的一款，於是我的標題才會下「史上顏值最高」的螢幕錄影工具，除了介面好看之外，功能上也不馬虎，上圖替大家貼上了些編號，簡單的與大家說明功能。

  1. 全螢幕錄影
  2. 視窗錄影可以自己調整大小
  3. 視窗模式的長寬，中間為是否保持比例的開關
  4. 錄音來源
  5. 視訊鏡頭錄影
  6. 錄製影片、螢幕截圖的檔案料表
  7. 排程計畫任務
  8. 自動停止錄影的條件
  9. REC 紅色那顆就是開始錄影

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 視窗錄影模式有預設的幾種長寬大小可以使用，如果之前已經有錄影了，也可以直接使用歷史區域找出之前選取的範圍。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 視窗拉出來之後還是可以隨地的調整大小，譬如說很多人會透過螢幕錄影功能來製作教學，但是又不想整個螢幕都錄進去，就可以先框選一個小範圍，把要路制的東西的拖進去呈現，不用的時候再拉出來。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 若你的電腦是有視訊鏡頭的，也可以將畫面顯示出來，它可以同時顯示小視窗在螢幕上，譬如錄製教學時，可以搭配上自己生動的表情。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 計畫任務是一個很特殊的應用方式，簡單來說就是排程錄影，不過能設定的細節更多！什麼時候可以用到這功能？譬如說我以前當工程師的時候，很多棘手的任務都要確保下的指令是正確的，要如何自保自己的所有操作？螢幕錄影是最方便的！當然工作上大家也可以都這樣用，當有人懷疑你工作都在偷懶的時候，你可以隨時翻出影片檔案證明自己沒有偷懶（結果證實自己都在偷懶 XD，上班偷懶人之常情）。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

計畫任務可以設定開始錄影的時間，然後要錄製多久的影片，也可以設定循環錄影，這是非常值得推薦的貼心設計，這意思就像是行車紀錄器，你永遠不用擔心記憶卡會爆掉空間不足，因為循環錄影會自動替代或是刪除之前的檔案，讓你可以保有一定時間內的影片紀錄，除此之外他可以設定螢幕錄製的範圍、音訊輸入來自哪裡？攝影鏡頭是否要錄製？錄製完成之後要執行什麼動作等等，光是這項功能我就非常的推薦。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 除了計畫任務的錄影功能外，自動停止錄影的功能也不錯，因為他有兩種不同的停止設定，第一種是設定要錄製多少時間後自動停止，第二種是錄製檔案的大小，我可能只想要錄製到 500MB 就好了，然後可以設定錄製完成後的動作。我覺得這樣的設定功能是好的，只是我還想不要適合應用情境，等待大家自己去發揮！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 當開始錄製的時候，軟體主視窗會縮小成小視窗在右下角隱藏，只會顯示簡單的錄製了多少時間，錄製時還有兩個功能可以使用，第一個就是全螢幕截圖，編錄影可以邊拍照的概念。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 另外一個可以使用的功能就是畫筆功能，螢幕錄影很多時候用在教學，若只是搭配上口白肯定是不夠的，螢幕畫筆也很重要，螢幕就是你的黑板，可以把重要訊息繪製在你的螢幕上！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 內建畫筆功能還頗豐富的，可以畫框框、畫圓圈、畫箭頭、畫直線、畫筆、螢光筆，這些都能調整顏色與粗細，橡皮擦功能可以將所有的東西一次清空，在使用上有一定的方便程度。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 錄影功能不只是軟體頁面上的，錄製的選單當中藏有另外 3 種錄影功能，包含有視訊鏡頭錄影、圍繞滑鼠錄影與跟隨錄製。先來說說什麼是圍繞滑鼠的錄影，他預設可以選擇幾種 size 的錄影，以 iPhone 的大小來說，這項錄影功能的中心點在你的滑鼠，往外擴散出一個 iPhone 的螢幕解析度，當你錄製完成的影片剛好可以放在手機內收看，所有的畫面都是追著你的滑鼠為中心點，這樣的錄影方式我還是第一次看到！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 一般錄影功能可以叫出視訊鏡頭的小視窗，讓你在全螢幕錄影時展現自己的魅力，如果要獨立錄製視訊鏡頭，要從錄製選單中去執行，若要預錄直播時應該算是非常好用吧！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 跟隨錄製是一種設下陷阱地的捕捉模式，譬如說公用電腦預設的影片播放程式，你就把跟隨程式設定成那一款影片播放程式，當有別人開影片起來看的時候，你就會把螢幕畫面錄下來，就可以知道別人看什麼影片，感覺這是有點小罪惡的使用方法，家長要抓小朋友偷看什麼影片都可以！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 錄製完成後的清單列表，其實透過 H.264 錄製壓縮的影片還頗省的，我測試錄製十分鐘的影片，檔案大小才 22MB 而已，錄製一整天24 小時也只要 1GB 多的空間而已。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 螢幕截圖的檔案列表，螢幕截圖可以直接上傳到 screenshot.net 分享可以公開的圖片。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 影片的分享更加多元，支援 ShowMore、YouTube、Vimeo、Google Drive、Dropbox 與 FTP。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 內建影片播放器，可以直接查看自己錄製的影片，軟體的思考到的細節十分到位！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 還有內建影片裁切功能，當預錄一些開頭或是剩餘的結尾就可以很方便的移除，還內建了浮水印功能，可以加入圖片或是文字，當影片匯出時就不用額外找軟體上浮水印，這點真的頗方便的！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 內建還具備有影片轉檔功能，沒有詳細的設定或操作，只要在匯出時選定不同的影片格式，就可以進行格式的轉換，支援常見的影片格式與音樂格式。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 最後與大家介紹螢幕截圖功能，可以很方便框選要截圖的地方，內建也是有多種的畫筆、繪製功能可以使用，雖然說這並不是一套主打螢幕截圖的工具，不過螢幕截圖的功能也是都具備了！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 最後看看設定部分，透過設定可以看到更多軟體支援的細節，譬如說存檔的檔案類型、畫面播放速率等。

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 做教學的螢幕錄影，滑鼠的移動要很清楚，可以設定滑鼠要顯示、紀錄滑鼠點擊、顯示滑鼠區域，內建有藍黃紅三種顏色，也可以自己手動去新增。其他還有很多錄影上的細節，譬如說錄影前的倒數、錄製的邊框、錄製中可以移動區域等等，能調整的細節還不少唷！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 設定快捷鍵讓你可以更方便的去操作，錄製中的懸浮框是可以被隱藏的，搞不好你正在錄影也不會有人發現！

制霸螢幕錄影的好工具 ApowerREC

△ 免費版本只能錄製三分鐘的影片，要 VIP 的序號請活動取得唷！

最後補充 Android 與 iOS 螢幕錄影的部分，這要運用到 Windows 10 內建接收無線投影功能，當手機畫面投影到電腦螢幕之後，就可以直接替手機的畫面錄影囉！！！

安裝版：
ApowerREC 1.3.5.6.exe（APOWERSOFT下載）
ApowerREC 1.3.5.6.exe（GOOGLE下載）
ApowerREC 1.3.5.6.exe（1DRV下載）
ApowerREC 1.3.5.6.exe（BANKUPLOAD下載）
ApowerREC 1.3.5.6.exe（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：1.67 MB

免安裝版：
ApowerREC 1.3.5.6.7z（GOOGLE下載）
ApowerREC 1.3.5.6.7z（1DRV下載）
ApowerREC 1.3.5.6.7z（BANKUPLOAD下載）
ApowerREC 1.3.5.6.7z（MEDIAFIRE下載）
ApowerREC 1.3.5.6.7z（本站下載）
檔案大小：51.12 MB

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