限時免費 Capture Boss 4 螢幕錄影工具，內建剪輯功能及影音格式轉檔

限時免費 Capture Boss 4 螢幕錄影工具，內建剪輯功能及影音格式轉檔

需要錄製螢幕，卻沒有適合的工具嗎？最近小編發現一款螢幕錄製軟體 Capture Boss，對於在錄螢幕時「音檔」的擷取和編輯軟件是最大特色，支援多種音檔格式，包含：MP3、WMA、WAV、M4A、FLAC、OGG、CAF 等。錄製聲音後，可以用內建的 MP3 音檔編輯器對音檔進行分割、合併或修剪，非常適合直接錄製音樂或語音為 MP3 需求的朋友，原價39.9美元，折合臺幣超過1200元，現在推出的限時免費活動，收下來就可以終身免費使用，請各位把握活動結束前收下吧。如果錯過限時免費的話，也可以用 ScreenREC 線上螢幕錄影工具試試。

限時免費活動頁面：https://www.giveawayoftheday.com/capture-boss-4-2-2-20-2/

△ 點選 Download Now Capture Boss 4.2.2.20 就可以取得軟體下載連結，這次限時免費版本是安裝即註冊版，可以直接到文末下載。

電腦錄影工具

安裝完畢之後，看到上面這一個畫面，他會有預設 8 個設定值，直接點擊可以快速的套用該設定，但這邊我們不需要特別的設定，直接點擊下面的 OK 進入軟體的主畫面即可。

電腦錄音工具

進入軟體之後操作也非常的簡單，大家可以看到上面紅色框框位置處有 2 個按鈕，一個是 record 代表螢幕錄影，右邊是 snapshots，代表螢幕截圖。如果要螢幕錄影的話，就點擊 record 這邊，然後找到下面紅色箭頭這邊，點擊錄影就可以開始錄製螢幕畫面囉。

Capture Boss 設計了「預設檔案」功能 (上面的選單有按鈕一到八的位置)，這代表我們不必重複設定，錄製的所有任務都只需一個點擊即可輕鬆找到。此外，Capture Boss 還可以對所有錄製的影片進行時間戳記，讓我們輕鬆地找到特定的影片。

電腦錄音工具

它可以直接錄製成 MP4、WMV 和 AVI 等格式，內建的影片編輯器，可以對影片進行分割、修剪、合併和轉檔，非常適合錄製解說影片、教學等。Capture Boss 錄製的聲音支援多種格式，有 MP3、WMA、WAV、M4A、FLAC、OGG、CAF 等，同樣也可以對音檔進行分割，合併或剪輯。

螢幕錄影win10

錄製完成後，會直接把影片或圖片儲存在 Capture boss 下面的 Recordings 的資料夾裡面，這次的限時免費活動比較難得的是終身版本的，載點小編就放在下面，請各位自行取得囉。

https://www.pcwinsoft.com/screen-recording-software.asp

安裝版：
CaptureBoss 4.2.2.20.7z（GOOGLE下載）
CaptureBoss 4.2.2.20.7z（1DRV下載）
CaptureBoss 4.2.2.20.7z（MEDIAFIRE下載）
CaptureBoss 4.2.2.20.7z（RAPIDGATOR下載）
CaptureBoss 4.2.2.20.7z（MEGA下載）
檔案大小：5.82 MB

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營路錄影工具有推薦的嗎？Capture Boss 4 免費下載
9M87
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2025-05-08
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