Remote Control Pro LAN Edition

需要管理區域網路內的電腦，有什麼推薦的軟體？最近小編發現 Remote Control Pro LAN Edition，它是一款完美的內網遠端桌面軟體，能夠查看、遠端控制區域網路中的每一台電腦，專為網管、家庭、公司設計，能夠在任何時候接管任何內網電腦，這款軟體原價要 39.9 美元，目前正推出限時免費活動，現在收下就可以永久免費使用，有需要的朋友趕快收下吧！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-remote-control-pro-lan-edition-100-discount

Remote Control Pro LAN Edition

進入活動頁面後，點擊下方橘色按鈕來領取此次的限時免費軟體，價值 39.9 美金，換算台幣超過 1100 元。

Remote Control Pro LAN Edition

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Remote Control Pro LAN Edition

最後就可以看到這次的載點啦，這次的限時免費活動沒有序號，直接下載並安裝就是限時免費版，這次的序號是終身版的，大家請把握機會啦。

Remote Control Pro LAN Edition

下載完成後就可以開始使用啦，連接方式有兩種，一種是自動偵測區域網路內的電腦，另一種是透過 IP 地址連線電腦，以下幫大家整理 Remote Control Pro LAN Edition 的重點：

  • 能夠遠端控制區域網內任何電腦的鍵盤和滑鼠
  • 一個視窗就能監視所有電腦
  • 能夠向連接的電腦發送訊息
  • 區域網路完美管理工具
https://www.pcwinsoft.com/remote-control-computer.asp

下載：
Remote Control Pro LAN Edition.exe（SHAREWAREONSALE下載）

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