需要管理區域網路內的電腦，有什麼推薦的軟體？最近小編發現 Remote Control Pro LAN Edition，它是一款完美的內網遠端桌面軟體，能夠查看、遠端控制區域網路中的每一台電腦，專為網管、家庭、公司設計，能夠在任何時候接管任何內網電腦，這款軟體原價要 39.9 美元，目前正推出限時免費活動，現在收下就可以永久免費使用，有需要的朋友趕快收下吧！

進入活動頁面後，點擊下方橘色按鈕來領取此次的限時免費軟體，價值 39.9 美金，換算台幣超過 1100 元。

選擇分享此活動到社群媒體，或輸入 Email 領取。小編遠則點擊下方的 I don't Use Facebook...按鈕用 Email 來領取。

最後就可以看到這次的載點啦，這次的限時免費活動沒有序號，直接下載並安裝就是限時免費版，這次的序號是終身版的，大家請把握機會啦。

下載完成後就可以開始使用啦，連接方式有兩種，一種是自動偵測區域網路內的電腦，另一種是透過 IP 地址連線電腦，以下幫大家整理 Remote Control Pro LAN Edition 的重點：

能夠遠端控制區域網內任何電腦的鍵盤和滑鼠

一個視窗就能監視所有電腦

能夠向連接的電腦發送訊息

區域網路完美管理工具

下載：

Remote Control Pro LAN Edition.exe（SHAREWAREONSALE下載）