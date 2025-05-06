限時免費 Sitemap Generator 網站地圖建立工具，站長必備工具！

限時免費 Sitemap Generator 網站地圖建立工具，站長必備工具！

架站不難，但是做好搜尋 SEO 不容易，其中重要一環就是建立清晰且易於索引的網站地圖 Sitemap 至關重要。那麼網站地圖該如何製作？若是非程式建立的網站更是得自己來手動建置，Sitemap Generator 是一款輕量級的網站地圖工具，可以協助用戶快速生成 XML、HTML、CSV 或 TXT 格式的網站地圖，方便提交給 Google Search Console 等搜尋引擎，提升網站的可見度與搜尋引擎友好度。如果真的對 Sitemap 概念不足，不妨就趁此機會收下這款好工具吧！也非常適合網站開發者與維護者、SEO 優化專員、中小型企業主或個人部落格等等唷！

Sitemap Generator 網站地圖建立工具

△ 從文末可以下載到這是的活動免安裝板與活動序號，開啟後會跳出序號輸入視窗，請點選 Enter License Key。

Sitemap Generator 網站地圖建立工具

△ 接著將活動序號貼上，點選 OK。

Sitemap Generator 網站地圖建立工具

△ 看到以上畫面就代表順利註冊成功囉！

Vovsoft Sitemap Generator 功能特色

  1. 輕鬆建立 XML 網站地圖
    Vovsoft Sitemap Generator 提供簡單直觀的操作介面，使用者只需輸入網站 URL，點擊開始掃描，即可自動抓取網站結構，生成 XML 格式的網站地圖，適用於 Google、Bing、Yandex 等搜尋引擎。
  2. 支援多種匯出格式
    掃描完成後，用戶可選擇將結果匯出為 XML、HTML、CSV 或 TXT 格式。XML 檔案可用於提交給搜尋引擎，HTML 檔案則可嵌入網站，提供訪客清晰的網站結構導航。
  3. 彈性設定與過濾功能
    軟體允許用戶忽略特定副檔名（如 .jpg、.pdf 等），以縮短掃描時間，並可排除不必要的 URL，避免浪費爬蟲預算。此外，還支援根據網域名稱進行定向爬取，適用於多語言或多子網域的網站。
  4. 嵌入式 SQLite 資料庫
    Vovsoft Sitemap Generator 內建 SQLite 資料庫（可選擇內存或儲存模式），使得資料處理更高效，適合需要長時間運行或大規模網站的使用者。
  5. 完整的 Windows 支援
    支援 Windows 11、10、8/8.1、7、Vista 和 XP（32 位與 64 位），提供安裝版與便攜版下載，滿足不同使用需求。

https://vovsoft.com/software/sitemap-generator/

免安裝版：
Sitemap Generator 4.4.7z（1DRV下載）
Sitemap Generator 4.4.7z（MEDIAFIRE下載）
Sitemap Generator 4.4.7z（RAPIDGATOR下載）
Sitemap Generator 4.4.7z（MEGA下載）
Sitemap Generator 4.4.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：2.74 MB

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2025-05-06
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