限時免費 Sitemap Generator 網站地圖建立工具，站長必備工具！
- 輕鬆建立 XML 網站地圖
Vovsoft Sitemap Generator 提供簡單直觀的操作介面，使用者只需輸入網站 URL，點擊開始掃描，即可自動抓取網站結構，生成 XML 格式的網站地圖，適用於 Google、Bing、Yandex 等搜尋引擎。
- 支援多種匯出格式
掃描完成後，用戶可選擇將結果匯出為 XML、HTML、CSV 或 TXT 格式。XML 檔案可用於提交給搜尋引擎，HTML 檔案則可嵌入網站，提供訪客清晰的網站結構導航。
- 彈性設定與過濾功能
軟體允許用戶忽略特定副檔名（如 .jpg、.pdf 等），以縮短掃描時間，並可排除不必要的 URL，避免浪費爬蟲預算。此外，還支援根據網域名稱進行定向爬取，適用於多語言或多子網域的網站。
- 嵌入式 SQLite 資料庫
Vovsoft Sitemap Generator 內建 SQLite 資料庫（可選擇內存或儲存模式），使得資料處理更高效，適合需要長時間運行或大規模網站的使用者。
- 完整的 Windows 支援
支援 Windows 11、10、8/8.1、7、Vista 和 XP（32 位與 64 位），提供安裝版與便攜版下載，滿足不同使用需求。
https://vovsoft.com/software/sitemap-generator/免安裝版：
Sitemap Generator 4.4.7z（1DRV下載）
Sitemap Generator 4.4.7z（MEDIAFIRE下載）
Sitemap Generator 4.4.7z（RAPIDGATOR下載）
Sitemap Generator 4.4.7z（MEGA下載）
Sitemap Generator 4.4.7z（GOOGLE下載）
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