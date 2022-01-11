簡報需要加入地圖作為示意圖輔助？有沒有適合的工具？最近小編發現 Map Image Generator 線上地圖工具 ，除了提供多種不同於 Google Map 的地圖樣式之外，還支援線上編輯功能，不管是要加註、文字標示、繪圖等通通能夠線上完成，而且完成後還支援下載高畫質地圖，過程完全不需要登入會員、完全免費使用，需要「畫地圖」的朋友，這款好用的工具推薦大家收下啦。另一款我個人覺得質感滿不錯的地圖工具 Pixel Map Generator，能夠產生像素地圖，建議可以一起收下喔。

進入 Map Image Generator 首頁後，點擊 Create a map 建立地圖。

往下滑動就可以看到地圖啦，預設的地圖樣式跟我們在 Google Map 看到的差不多，Map Image Generator 的好處就是有提供各種不同的地圖來源及樣式可以挑選。

接著選擇好地圖中心，可以直接輸入關鍵字進行定位。

最後就可以在地圖上任意編輯啦，不論是各種地圖會用到的圖示、路線圖、文字框、加入矩形、icon 等通通沒有問題。

編輯完成後，Map Image Generator 支援高畫質下載，圖片格式有 JPG、PNG 及 WebP 可以選擇。

按下 Save Image > Download 之後就可以獲得一張高畫質的地圖啦，我覺得用來製作示意圖相當方便，連結放下面，有需要的朋友趕快收下吧，是一個還不錯的工具。

傳送門：Map Image Generator