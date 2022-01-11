你經常用 YouTube 來學習嗎？是不是一直找不到好的筆記方式？像是 YouTube 線上發表會、線上課程、線上直播等獲取資訊的影片內容，之前一直都沒有找到好用的筆記工具，最近小編發現 Clarity notes 這款乾淨又強大的 YouTube 筆記工具，它是 Chrome 擴充功能，新增到瀏覽器上就能使用，還有多種鍵盤快速鍵，在看影片的過程中，透過鍵盤就能夠滿足所有的操作，完全不需要在動滑鼠，需要邊看 YouTube 邊作筆記的同學，趕快把這款筆記神器收下吧。

接著到 Chrome 擴充程式商店，將 Clarity notes 新增到瀏覽器中，連結放在文章後方請自行取得。

新增完成後打開 YouTube 影片，按下右下角紅色 Take Note 按鈕就可以看到右側出現筆記區域啦，點擊 Log in 透過 Google 帳號快速登入，需要登入的原因是，筆記內容會及時儲存在 Clarity notes 雲端，日後登入就可以隨時複習。

接著有幾個 Clarity notes 的快速鍵一定要學一下，我覺得最實用的是時間標記，可以標出當下的影片時間，未來回頭過來看筆記時，就可以直接到那個時間點開始看！

摘錄功能快速鍵：

/h1 - 在編輯器中添加標題。

/l - 在編輯器中添加項目列表。

/ts - 添加視頻的時間戳。

鍵盤快速鍵：

Cmd + H - 新增標題

Cmd + L - 新增清單

Cmd + Y - 新增時間標記

Cmd + I - 切換資訊頁面

Cmd + S - 強制儲存筆記到雲端

Cmd + D - 打開筆記功能表

Cmd + P - 切換播放/暫停。

Cmd + F - 影片向前 5 秒

Cmd + B - 影片向後 5 秒

Markdown：

輸入'#'和空白鍵 - 新增標題

鍵入'*'和空白鍵 - 新增項目列表

登入 Clarity notes 後台，可以看到自己曾經做過的所有 YouTube 影片筆記，直接點擊右上方的 YouTube 圖示就能夠直接前往影片並開始播放。需要邊看影片邊作筆記嗎？連結放在下面，趕快新增到你的瀏覽器試試看吧。

下載：

Clarity notes （Chrome 下載）