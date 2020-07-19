製作 PTT 簡報有地圖、區域的主題時，有沒有更美更吸眼球的方式呈現呢？最近小編發現一款線上像素地圖產生器 Pixel Map Generator，支援全世界地圖，能夠標示顏色、標記圖示、上文字等，最後能夠讓地圖像素化，快速產生質感非常好的地圖，能夠輸出 SVG、HTML、PNG 檔，過程中完全免費使用、免登入，最重要的輸出後沒有浮水印，各位若經常作地域性相關的的簡報主題時，可以參考這款像素地圖產生器 Pixel Map Generator。

進入 Pixel Map Generator 網站後就可以看到世界地圖。

首先我們要在下方找到我們要製作的國家，將原本的 World 改為你要製作的國家，這裡小編用 Taiwan 為例。

選好國家後，可以看到左側有工具列，分別是選擇、滴桶、圖示、線條、文字及顏色，可在地圖上加上自己想用的元素。

每個行政區域都已經預先劃分好，點擊一下即可輕鬆換顏色，透明度也都可以調整。

最後全部都編輯完畢後，就是可以進入像素化地圖調整啦，共有 4 種形狀像素顆粒可以選擇，分別是圓形、方形、四方形、六角形，接著調整像素顆粒大小、像素間的距離，選擇完畢後按下右邊的 Generate Pixel Map 即可。

覺得距離、大小不喜歡的話，還可以再調整，調整完畢後一樣按下右邊的 Generate Pixel Map 按鈕就可以囉。

全世界的地圖通通可以輕鬆製作 ~

陸地與海域的顏色也可以一鍵抽換，點擊右下方的 SVG、HTML、IMAGE 就可以一鍵將製作好的地圖下載到電腦中囉。這樣的地圖放入 PPT 簡報中是否看起來更加專業一點了呢，快將這個網站收藏下來吧。

Pixel Map Generator 線上地圖產生器：https://pixelmap.amcharts.com/