幾款適合黑板風格的英文字型，字型框線填滿與蠟筆都很適合

2018-08-15 09:54:26 哇哇
幾款適合黑板風格的英文字型

最近其實頗愛用之前所介紹的 Nagurigaki Crayon 粉筆字型，那麼黑板的板書還適合那些字型呢？中文的真的不敢多想，有繁體支援度如此高的 Nagurigaki Crayon 真的就偷笑了！而英文的我覺得大概適合兩種風格，第一種就是類似粉筆的蠟筆風格，首圖中的 Colored Crayons 就還不錯，若是想要尋找類似的應該搜尋關鍵字 Crayon 就可以找到很多類似的！Charcoal 的風格也很棒，兩款我都很愛！


第二種我覺得很適合的就是框線字，之後加上那種手寫風格的塗滿效果，雖然說他少了些那種粉蠟筆的感覺，但是感覺也很真實，就像自己在黑板上寫了大大的英文字，然後自己塗滿的風格，本文提供了 Folktale、Figurativative 就是塗滿的感覺，Villa 是手繪陰影的感覺，我自己覺得都還不錯，目前大概收藏使用這幾款，大家可以參考看看，而這些字型自己使用可以，商業使用就不能唷！
蠟筆字型：
Colored Crayons 蠟筆風格字型.rar（MediaFire下載）
Colored Crayons 蠟筆風格字型.rar（Rapidgator下載）
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Colored Crayons 蠟筆風格字型.rar（YunFile下載）
Colored Crayons 蠟筆風格字型.rar（本站下載）
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蠟筆字型：
Charcoal 蠟筆字型.rar（MediaFire下載）
Charcoal 蠟筆字型.rar（Rapidgator下載）
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Charcoal 蠟筆字型.rar（YunFile下載）
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Folktale：
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Figurativative：
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Villa：
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字型下載：（Nagurigaki Crayon 粉筆字型下載，滿足黑板字的熱情
Nagurigaki Crayon 粉筆字型.rar（Rapidgator下載）
Nagurigaki Crayon 粉筆字型.rar（ZippyShare下載）
Nagurigaki Crayon 粉筆字型.rar（YunFile下載）
Nagurigaki Crayon 粉筆字型.rar（本站下載）
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