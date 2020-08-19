莫大毛筆字體

免費可商用的毛筆字哪裡找？日文字體有許多好看的毛筆字，可惜的就是支援的繁體字不夠多，常常會有缺字的情形，最近小編發現一款字體「莫大毛筆字體」，它是基於日本書法家青柳衡山的「衡山毛筆字體」修改而成，主要是針對缺少的繁體字做增補，修改前只有約 13000 繁體字，增修後有 24896 字，所以「莫大毛筆字體」可以說是更完整的「衡山毛筆字體」，各位若覺得原始字體支援中文字太少，可以下載這款莫大毛筆字來補強。

莫大毛筆字體

點擊文章後方的載點即可下載，關於大家最關心的字型著作權及授權部分，基於 SIL Open Font License 1.1 授權條款免費公開，可免費商業使用及個人使用，且不須標明作者。

毛筆字體

原始衡山毛筆字體為 Regular 字重，作者透過程式產生了莫大毛筆其它四種字重：ExtraLight、Light、Medium、Bold，由於程式有可能誤判，有可能會出現字體不完整的情形，或者筆畫消失等。

免費毛筆字體

除了新增繁體字外，莫大毛筆字體也新增了部分的粵語字，以及部分台灣口語、閩南語、客語的中文字，此外也將標點符號的位置，調到台灣較常用的置中位置。載點幫大家準備好在下面囉，直接點擊即可下載。

https://github.com/max32002/bakudaifont/

字型下載：
莫大毛筆字體.7z（GOOGLE下載）
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莫大毛筆字體.7z（MEGA下載）
檔案大小：112.71 MB

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