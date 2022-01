想錄製教學影片,卻找不到好用又方便的螢幕錄影工具嗎?那不妨試試這款 ScreenREC 超方便的線上螢幕錄影工具吧!ScreenREC 是一款完全不需要安裝任何軟體的螢幕錄影工具,打開網站就能立即使用,提供 MP4 及 WebM 兩種格式讓你選擇,錄製的範圍包刮整個螢幕畫面、視窗以及瀏覽器分頁,錄製完成後,就能將錄製檔案下載到電腦中做使用了,有需要的朋友趕緊收下這款方便的工具吧!更多好用的錄影工具,可參考這篇:Shar.ec 線上螢幕錄影工具!

ScreenREC 使用說明

進到 ScreenREC 網站後,請先點擊「Select the format oh the output video」選擇要你要保存的影片格式。

接著你就可以按下「I'm ready to record」按鈕準備開始螢幕錄製。

接著網站會跳出「選擇要分享的內容」,共有整個螢幕畫面、視窗、Chrome 分頁 3 種選項讓你挑選,選好後按下「分享」按鈕便可開始錄影,若你想連聲音都一起錄的話,可點選左下角的「分享系統音訊」。

當你覺得差不多要結束時,便可點擊上方的「停止共用」就會跑回原先前錄製的畫面。

接著我們再按下「停止」按鈕即可停止錄影。

接下來你就能開始預覽你錄製的影片內容,覺得 OK 的話,便可按下「Download now」將剛錄製的影片儲存到電腦中囉!有需要的朋友趕緊點擊下方連結,前往做使用吧!

ScreenREC:https://screen-rec.vercel.app/