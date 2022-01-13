ScreenREC 史上最方便的免費線上螢幕錄影工具，直接開啟網站就能立即使用！

想錄製教學影片，卻找不到好用又方便的螢幕錄影工具嗎？那不妨試試這款 ScreenREC 超方便的線上螢幕錄影工具吧！ScreenREC 是一款完全不需要安裝任何軟體的螢幕錄影工具，打開網站就能立即使用，提供 MP4 及 WebM 兩種格式讓你選擇，錄製的範圍包刮整個螢幕畫面、視窗以及瀏覽器分頁，錄製完成後，就能將錄製檔案下載到電腦中做使用了，有需要的朋友趕緊收下這款方便的工具吧！更多好用的錄影工具，可參考這篇：Shar.ec 線上螢幕錄影工具！

ScreenREC 使用說明

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進到 ScreenREC 網站後，請先點擊「Select the format oh the output video」選擇要你要保存的影片格式。

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接著你就可以按下「I'm ready to record」按鈕準備開始螢幕錄製。

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接著網站會跳出「選擇要分享的內容」，共有整個螢幕畫面、視窗、Chrome 分頁 3 種選項讓你挑選，選好後按下「分享」按鈕便可開始錄影，若你想連聲音都一起錄的話，可點選左下角的「分享系統音訊」。

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當你覺得差不多要結束時，便可點擊上方的「停止共用」就會跑回原先前錄製的畫面。

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接著我們再按下「停止」按鈕即可停止錄影。

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接下來你就能開始預覽你錄製的影片內容，覺得 OK 的話，便可按下「Download now」將剛錄製的影片儲存到電腦中囉！有需要的朋友趕緊點擊下方連結，前往做使用吧！

ScreenREC：https://screen-rec.vercel.app/

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