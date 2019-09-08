Scrnrcrd 最方便的螢幕錄影工具，瀏覽器隨開隨錄超方便

2019-09-08 07:37:08 9M87

Scrnrcrd 螢幕錄影工具

如果只是要進行簡單的螢幕畫面錄影，有沒有可以不下載軟體就能辦到的方式呢？今天要來跟大家分享這款線上螢幕錄影工具「Scrnrcrd」，只要打開瀏覽器，就可以隨開隨用，完全不需要下載和安裝任何 APP，對於螢幕錄影頻率不高的人來說，是非常方便的小工具，有需要的人趕快收藏下來吧！如果你需要更進階的功能，可以參考：Screencast Capture Lite 支援 H.264 格式螢幕錄影工具，能顯示滑鼠與鍵盤的操作

Scrnrcrd

△ 使用方式非常簡單，用 Chrome 瀏覽器進入 Scrnrcrd 首頁之後（連結在文末），就可以看到畫面正中央的區塊下方，有一個 Record 按鈕，點擊下去之後就可以馬上進行螢幕錄影囉！

Scrnrcrd

△ 在進行螢幕錄影之前，還可以選擇要錄影的範圍，可以全螢幕錄影、也可以只錄特定應用程式畫面或者錄下瀏覽器某個分頁， 選擇完畢之後按一下下方的分享按鈕就會開始錄影啦！是不是非常容易呢～

Scrnrcrd

△  看到螢幕畫面中間偏下方的位置，有上面的圖示就代表螢幕正在錄影當中，使用這款錄影工具的缺點就是沒有辦法把聲音錄下，只能錄螢幕畫面，點擊上方的「停止共用」就可以結束螢幕錄影。

Scrnrcrd

△ 螢幕錄影完畢之後，可以在上方預覽剛剛錄好的畫面，直接點擊 Download 按鈕，就可以下載錄好的螢幕畫面囉，錄好的影片格式為 WEBM 格式。這樣就快速完成螢幕錄影啦，比起安裝軟體還要方便許多，不過錄影畫質實在是不怎麼樣，應急使用狀況下當然快速又方便，大家趕快把這個隨開隨用的網頁，存到自己的瀏覽器書籤中吧～

傳送門：https://scrnrcrd.com/

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