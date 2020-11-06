螢幕錄影完成傳影片給朋友，還要上傳 YouTube？最近小編發現一款滿方便的螢幕錄影工具 Stream.new，它是一個介面簡潔、乾淨的線上一站式錄影工具，不需安裝任何 App，螢幕錄影完成的影片不需任何操作就會自動轉換為連結，將連結傳給朋友就能立即觀看，螢幕錄影的部分也支援網路攝影機錄製人像，沒有要進行螢幕錄影的話，純上傳影片也能夠快速產生影片連結，如果你頻繁有分享影像畫面、影片的需求的朋友，這個工具可以收下唷。若你錄製營幕後需要剪輯，RecordCast 能夠線上完成螢幕錄影剪輯並下載，不用另外找影片剪輯 App。

補充一下，我個人覺得 YouTuber 交影片給廠商時，也可以透過這個線上服務交稿，而不是透過 YouTube。因交出去的影片可能有 8 成機會需要修改，若修改 3 次你的影片管理員後台會有 3 個影片需要手動刪除，相較之下 Stream.new 的臨時影片分享連結就顯得方便許多。

進入 Stream.new 首頁後，能看到三種分享影片的方式：上傳影片、螢幕錄影及攝影機錄影。

若你選的是上傳影片選項，操作方式很簡潔，沒有多餘的步驟，就是將影片拖進去即可，畫面中的進度連 ％ 都省了，跑到 100 就代表上傳完成。

上傳完成後，播放介面如上圖，點擊 Copy link 就能複製連結，只有影片連結的朋友，才能夠看到此影片。

若選擇螢幕錄影、相機錄影的選項，就會進入上圖畫面，點擊 Allow the browser to access screenshare 即可。

接著就與一般的線上螢幕錄影工具大同小異，能夠選擇錄影範圍：整個畫面、應用程式視窗、 Chrome 分頁即可。

按下錄影之後，倒數 3 秒會立即開始螢幕錄製，錄完後再回到 Stream.New 頁面，按下 Cancel recording 就能結束錄影囉。

最後按下 Submit 上傳影片，複製連結後就能一鍵分享影片囉。用於臨時的螢幕錄影教學，我覺得 Stream.new 會是挺方便的工具，當然臨時的影片分享也是非常實用，不需上傳自己的 YouTube 空間，也不用事後再去刪除，有需要的朋友連結在下方，加入我的最愛可以立即開啟，要注意的是請勿上傳違法、色情內容，一經發現就會立即移除，Stream.new 影片會保存多久不確定，建議大家不要上傳重要影片，作為臨時分享即可。

Stream.new 影片一鍵分享：https://stream.new/