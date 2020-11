螢幕錄影完成傳影片給朋友,還要上傳 YouTube?最近小編發現一款滿方便的螢幕錄影工具 Stream.new,它是一個介面簡潔、乾淨的線上一站式錄影工具,不需安裝任何 App,螢幕錄影完成的影片不需任何操作就會自動轉換為連結,將連結傳給朋友就能立即觀看,螢幕錄影的部分也支援網路攝影機錄製人像,沒有要進行螢幕錄影的話,純上傳影片也能夠快速產生影片連結,如果你頻繁有分享影像畫面、影片的需求的朋友,這個工具可以收下唷。若你錄製營幕後需要剪輯,RecordCast 能夠線上完成螢幕錄影剪輯並下載,不用另外找影片剪輯 App。

補充一下,我個人覺得 YouTuber 交影片給廠商時,也可以透過這個線上服務交稿,而不是透過 YouTube。因交出去的影片可能有 8 成機會需要修改,若修改 3 次你的影片管理員後台會有 3 個影片需要手動刪除,相較之下 Stream.new 的臨時影片分享連結就顯得方便許多。

進入 Stream.new 首頁後,能看到三種分享影片的方式:上傳影片、螢幕錄影及攝影機錄影。

若你選的是上傳影片選項,操作方式很簡潔,沒有多餘的步驟,就是將影片拖進去即可,畫面中的進度連 % 都省了,跑到 100 就代表上傳完成。

上傳完成後,播放介面如上圖,點擊 Copy link 就能複製連結,只有影片連結的朋友,才能夠看到此影片。

若選擇螢幕錄影、相機錄影的選項,就會進入上圖畫面,點擊 Allow the browser to access screenshare 即可。

接著就與一般的線上螢幕錄影工具大同小異,能夠選擇錄影範圍:整個畫面、應用程式視窗、 Chrome 分頁即可。

按下錄影之後,倒數 3 秒會立即開始螢幕錄製,錄完後再回到 Stream.New 頁面,按下 Cancel recording 就能結束錄影囉。

最後按下 Submit 上傳影片,複製連結後就能一鍵分享影片囉。用於臨時的螢幕錄影教學,我覺得 Stream.new 會是挺方便的工具,當然臨時的影片分享也是非常實用,不需上傳自己的 YouTube 空間,也不用事後再去刪除,有需要的朋友連結在下方,加入我的最愛可以立即開啟,要注意的是請勿上傳違法、色情內容,一經發現就會立即移除,Stream.new 影片會保存多久不確定,建議大家不要上傳重要影片,作為臨時分享即可。

Stream.new 影片一鍵分享:https://stream.new/