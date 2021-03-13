Audio Record Wizard

可以錄電腦播放的聲音嗎？這種需求可能不常見，不過一遇到就會很麻煩，直接收音可能會錄到現場環境音，最近小編發現 NowSmart Audio Record Wizard 錄系統聲音工具，原價 24.95 美金，目前正在「限時免費」，而且是「終身序號」，也就是說現在收下就可以終身免費用，應用範圍非常廣，舉凡 YouTube、Netflix、KKBOX、Spotify、線上廣播、電腦軟體音效等，反正只要能從電腦播出來的聲音都能錄，音質的部分也不差，最高能夠做到 480000 Hz 的採樣率及 320kbps 的音質 ，是一款非常值得收下的限免軟體唷。

錄電腦聲音

到文末下載 NowSmart Audio Record Wizard 安裝後直接開啟，點擊下方的 Buy 按鈕來輸入本次限時免費的「終身版序號」。在 License code 這一行貼上序號 L79RD-1DF6Q-26S03-R12EN（上面的名稱不用輸入），看到啟用成功畫面就可以開始使用囉。

錄系統聲音

首先選擇音訊來源，一般選擇 Computer Sonuds 就可以錄下電腦播放的聲音了，如果你是想錄製麥克風聲音可以選擇 Voice，當然耳機、喇叭音源也都是可以錄的。甚至有在錄教學的影片的朋友，還有「同時錄製電腦聲音+麥克風聲音」的選項。

錄電腦聲音win7

接著按下左下角的錄音鈕就可以開始錄製囉。

同時錄電腦和麥克風聲音win10

右下方的設定鈕按進去，能夠設定錄製格式、儲存位置、音質、採樣率等...

audacity錄電腦聲音

錄製完成後就可以一鍵打開資料夾，找到你需要的音檔囉，這是我目前看到最簡單的錄製電腦系統音的方式，其它的工具可會需要切換來切換去，而且其它工具在錄製的時候，電腦播放影音時會沒有聲音。這款是非常直覺的操作，而且完全沒後遺症～載點在下方，大家請趕快收下吧。

https://www.nowsmart.com

免安裝版：
Audio Record Wizard 7.21.7z（GOOGLE下載）
Audio Record Wizard 7.21.7z（1DRV下載）
Audio Record Wizard 7.21.7z（MEDIAFIRE下載）
Audio Record Wizard 7.21.7z（RAPIDGATOR下載）
Audio Record Wizard 7.21.7z（MEGA下載）
檔案大小：3.39 MB

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