Netflix 家庭共享方案不能用

你有聽說 Netflix「家庭共享」方案即將要被限制了嗎？Netflix 正在內部進行測試，針對家庭方案中成員偵測 IP 地址，若 IP 位在不同位置的話，就會需要進行驗證。雖然立意良好，不過家庭成員也不一定會在同一個位置，比如說小朋友正在外縣市唸書，若發生類似的情形，又真的是家庭成員該怎麼辦？雖然 Netflix 目前只是在內部測試，但未來若真的推出該怎麼辦呢？本文將與大家分享突破 Netflix 家庭共享方案的方法，教學請往下繼續看下去囉。雖然說 Netflix 片源相當豐富，不過有先影片還是沒在裡面上架，找不到時可以試試其他來源，像是旋風 TV 就是 2021 還能夠免費看的追劇網站。

Netflix 家庭共享方案不能用
（圖片來源：GammaWire）

國外媒體 GammaWire 指出當 Netflix 檢測到家庭成員 IP 位置不同時，就會跳出上圖畫面，若想要繼續觀看則必須驗證，但是帳號持有者，該如何取得 Email 驗證碼呢？

Netflix 家庭共享方案不能用

這個教學方法適用於 Netflix 的「帳號擁有者」操作，原理大概是收到 Netflix 驗證碼時，自動將驗證碼信件「轉寄」給 Netflix 家庭共享帳號的擁有者。那要如何設定呢？首先用電腦開啟 Gmail，並在搜尋欄位旁邊點擊下拉按鈕，寄件者的位置輸入「Netflix」然後點擊下方「建立篩選器」。

Netflix 家庭方案 Email

接著找到「轉寄郵件」點擊旁邊的按鈕來新增家庭成員的 Email。

Netflix 家庭方案5人

然後點擊「新增轉寄地址」。

Netflix 家庭共享方案不能用

在跳出的新視窗中，點擊「繼續」。

Netflix 家庭共享方案不能用

然後請家庭成員告知他信箱裡面的「驗證碼」，輸入後按下驗證。

Netflix 家庭方案不能用

看到上方訊息就代表新增完成啦。

Netflix 家庭共享方案不能用

成員可以新增數個，從下拉選單裡面，看到 Email 後方有「使用中」就代表驗證完成。

Netflix 家庭共享方案不能用

最後別忘記拉到最下方「儲存變更」，儲存完畢後，未來只要主要帳戶 Email 收到來自 Netflix 的信件，就會自動轉寄到剛剛我們新增中的 Email 地址啦！如果未來真的遭到限制，目前就只能這樣做囉。

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