你有聽說 Netflix「家庭共享」方案即將要被限制了嗎？Netflix 正在內部進行測試，針對家庭方案中成員偵測 IP 地址，若 IP 位在不同位置的話，就會需要進行驗證。雖然立意良好，不過家庭成員也不一定會在同一個位置，比如說小朋友正在外縣市唸書，若發生類似的情形，又真的是家庭成員該怎麼辦？雖然 Netflix 目前只是在內部測試，但未來若真的推出該怎麼辦呢？本文將與大家分享突破 Netflix 家庭共享方案的方法，教學請往下繼續看下去囉。雖然說 Netflix 片源相當豐富，不過有先影片還是沒在裡面上架，找不到時可以試試其他來源，像是旋風 TV 就是 2021 還能夠免費看的追劇網站。



（圖片來源：GammaWire）

國外媒體 GammaWire 指出當 Netflix 檢測到家庭成員 IP 位置不同時，就會跳出上圖畫面，若想要繼續觀看則必須驗證，但是帳號持有者，該如何取得 Email 驗證碼呢？

這個教學方法適用於 Netflix 的「帳號擁有者」操作，原理大概是收到 Netflix 驗證碼時，自動將驗證碼信件「轉寄」給 Netflix 家庭共享帳號的擁有者。那要如何設定呢？首先用電腦開啟 Gmail，並在搜尋欄位旁邊點擊下拉按鈕，寄件者的位置輸入「Netflix」然後點擊下方「建立篩選器」。

接著找到「轉寄郵件」點擊旁邊的按鈕來新增家庭成員的 Email。

然後點擊「新增轉寄地址」。

在跳出的新視窗中，點擊「繼續」。

然後請家庭成員告知他信箱裡面的「驗證碼」，輸入後按下驗證。

看到上方訊息就代表新增完成啦。

成員可以新增數個，從下拉選單裡面，看到 Email 後方有「使用中」就代表驗證完成。

最後別忘記拉到最下方「儲存變更」，儲存完畢後，未來只要主要帳戶 Email 收到來自 Netflix 的信件，就會自動轉寄到剛剛我們新增中的 Email 地址啦！如果未來真的遭到限制，目前就只能這樣做囉。