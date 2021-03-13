到公司忘記帶資料，結婚忘記帶鑽戒，總是經常忘東忘西的你，有什麼工具可幫助自己想起重要事情呢？那麼就用 iPhone 內建「提醒事項」App 來提醒自己吧！「提醒事項」App 是個能夠幫助經常健忘的朋友，列出一天重要的處理事項，例如可建立購物事項、繳費事項、開會事項等等，另外，我們也可以將「提醒事項」變成小工具放到 iPhone 手機桌面與鎖屏畫面上，這樣一來便能時時刻刻提醒自己囉！更多 iOS 實用功能，可以參考這篇：iOS 14 七大實用功能總整理

iOS 提醒事項使用教學

「提醒事項」功能是 iOS 內建 App，若之前不小心刪除的朋友，可以點我前往下載。

那麼提醒事項如何使用呢？很簡單！開啟提醒事項 App 後，點選右下角的「新增列表」，便能輸入你的列表名稱，下方有許多圖示，你可以選擇一個來搭配你的列表名稱，好了之後便可點選右上角的「完成」。

接著我們可在該列表中點選左下角的「新增提醒事項」，新增一個提醒清單，當你完成提醒事項後，便可點選該事項，該事項就會自動刪除。

若你想在提醒事項加上時間的話，可以點選小鍵盤上最左邊的日曆圖示，並選擇「日期與時間」選項，這樣便能自由設定你要的日期與時間囉！

怎麼把「提醒事項」變小工具，放到 iPhone 桌面上？

首先長按 iPhone 主畫面背景的空白任一處，點選左上角的「＋」＞「提醒事項」。

接著選擇想加入桌面的小工具尺寸，有小、中、大可選，選好後變能在你的 iPhone 桌面上看到你的提醒事項小工具！

怎麼將「提醒事項」顯示在 iPhone 螢幕鎖屏上？

首先開啟「設定」＞「通知」＞「提醒事項」。

接著選擇「顯示預覽」，將預設值改成「永遠」選項。

這樣一來，當你的提醒事項時間快到時，提醒事項 App 就會將通知顯在你的螢幕鎖屏上，就算沒解鎖也能看到提醒內容喔！本篇介紹的 iOS 內建的「提醒事項」功能，能幫助你提醒重要事項，對於時常健忘的朋友趕緊試試看吧！

提醒事‪項 App：App Store