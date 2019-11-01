FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

影音需求提升，電腦上的錄影工具當然也不能少，近年來也越來越多，這次要與大家分享的是 FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder，除了基本的螢幕錄影功能之外，還具備有錄音功能、螢幕截圖、自訂錄影區域、多種儲存格式、任務設定、快捷鍵、WebCam 畫面錄製、白板功能、跟蹤滑鼠、一鍵預覽與 GIF 製作器，整體的功能真的非常的不錯，若有螢幕錄影需求的話，FonePaw 螢幕錄影大師推薦給大家！

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 開啟軟體後可以看到主要的三大功能，包含有視頻錄影、音訊錄製與擷取螢幕。

螢幕錄影

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 先來看看螢幕錄影功能，可以支援全螢幕的錄製，也能自己框選想要錄製的部分，而且也支援多螢幕的使用，錄製聲音部分可以直接錄製系統上聲音或是麥克風的聲音，若是想要加上自己的畫面，開啟攝像頭功能就可以，整體設定相當的簡單，加上具備有繁體中文，我相信大多人應該都可以快速上手。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 框選功能非常實用，若只是要局部的畫面，就可以簡單框選小區域即可。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 錄影的長短除了自己按下開始與結束之外，也可以自己設定每次錄影的時間，譬如說我只想錄製三分鐘，就可以自己先設定好。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 還有一個功能也很超值，就是有任務計畫的功能，等於說可以排程想要錄影的時間，固定時間錄製下來螢幕上的畫面，星期一到星期日的日子都可以任意勾選，還能設定錄製的長度與循環。不過這功能不能在背景默默執行，不然我想會非常實用的，錄到別人神不知鬼不覺，可惜這款不能這樣用啦～

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 可以自己建多個任務，其實功能上是非常好的！

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 可以開啟視訊鏡頭，會有一個視窗浮在螢幕上，螢幕錄影時就可一併錄製進去，就像是有人解說螢幕錄影內容那樣。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 錄影開始就點選 REC，初次也會跳出視窗提醒，說有快速建可以使用，讓大家操作可以更順暢唷！

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 錄影時會有一個浮動的小視窗，時鐘標誌可以設定錄影的長度。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 切換到筆記的圖案就是白板功能，有方形框線、圓形框線、直線、箭頭、筆、噴油漆、文字與數字印章功能，這些功能都可以調整大小與顏色，若是要製作螢幕教學錄影的話，這功能加分非常非常多，會讓教學的過程更加清楚明白。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 我個人非常喜愛數字印章功能，每一次蓋印章他都會自動幫你加一，可以將整個步驟流程交代得很清楚，可以好好善用這個功能。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 錄影完成之後會先進入預覽的畫面，可以先在這裡看看螢幕錄影內容是否滿意。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 錄影時也請大家頭尾都留個幾秒，在錄製完成後，可以重新設定開始與結束的那一刻，完成非常簡單的影片裁切。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 錄影之後會有紀錄影片的歷史紀錄，方便大家查閱過去的螢幕錄影紀錄，功能分別有播放、重新命名、打開資料夾、分享與刪除。

螢幕截圖

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

螢幕截圖功能與錄影其實差不多，就是選取要截取的位置，然後也有白板功能可以使用，讓截圖與後製一次完成。

音訊錄製

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 音訊錄製這功能現在也很多人會用到，畢竟編輯影片會安插旁白，錄音功能交給 FonePaw 螢幕錄影大師也是可以的唷！同樣可以錄製系統聲音或是麥克風的聲音。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 錄製完成之後可以簡單進行裁切，很可惜他沒有辦法辨識每個時間點的音量大小，像是專業的剪輯軟體那樣，不然就會更方便。

迷你模式

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 軟體上方有一個迷你功能，可以將軟體縮小成迷你模式，縮小之後可以拉到螢幕邊緣，他就會自動的隱藏起來。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 隱藏時會吸附在螢幕邊緣，露出一部分的圓形，滑鼠移上去之後就會點開，其實就是軟體主視窗的精簡版本，若是每天都要用螢幕錄影、截圖工具很多次的話，其實最小化視窗也不錯，不但不佔據螢幕空間，更可以很輕鬆地隨手使用唷！

功能設定一覽

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 最後來帶大家看看功能設定，要了解一個軟體有多少功能，看設定是最清楚的！譬如說開始前倒數、錄製時發出蜂鳴聲、顯示錄製邊框、隱藏浮動欄、錄影時移動框選範圍、錄影時隱藏桌面圖示（深深覺得實用）等等。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 滑鼠在螢幕錄影時像是指揮棒一樣，所有些細節參數可以調整，譬如說滑鼠游標的樣式、點擊滑鼠的效果與錄製滑鼠的區域。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 操作快捷鍵可以在設定頁自己更改。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 各種檔案輸出格式都在設定頁面調整。

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

△ 其他設定還有使用硬體加速、自動檢查更新、開機自動啟動與關閉時的選項。

總結一下

FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder

最後來總結一下，這款 FonePaw 螢幕錄影大師有試用版，試用版的限制是只能錄製三分鐘的內容，不過很佛心的影片沒有加上浮水印，所以若你平常都是錄製短短的螢幕內容，或許試用版就可以滿足你的需求；不過若是滿意軟體功能的話，當然還是建議大家付費購買，可以有更完善的功能，也會有更好技術支援，以上介紹分享給大家囉！

https://www.fonepaw.hk/screen-recorder/

免安裝版：
FonePaw 螢幕錄影大師 2.1.0.7z（GOOGLE下載）
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