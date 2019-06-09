Monosnap 4.0.8 方便的螢幕工具，擷圖、錄影與各種標示的小工具

2019-06-09 01:57:36 哇哇

螢幕擷圖的工具很多款，今天再分享一款能同時螢幕擷圖、螢幕錄影的免費工具 Monosnap，其實最吸引我的不是螢幕擷圖功能，而是編修的小工具，尤其特別喜歡它的箭頭符號。此外 Monosnap 也能夠執行螢幕錄影的功能，最方便的還有雲端使用的功能，可以將檔案上傳到 Monosnap 的雲端空間，Chrome、iPhone、iPad、Mac 也都有對應的附加元件與應用程式，讓分享圖片可以更加的快速有效率。

讓我最喜歡的就是小工具，我覺得是多款擷圖軟體內最好看的，可以繪製箭頭、矩形框線、直線、圓形框線與隨意畫筆，也能夠加入文字與附加箭頭的文字，文字能夠輸入英文，中文輸入暫時似乎只能用貼上的；此外也還有模糊、裁切、縮放的功能。

螢幕錄影工具也很方便，可以拉選想要螢幕錄影的範圍，在錄影的同時也能夠使用箭頭、矩形框線、直線、圓形框線與隨意畫筆的工具，若要製作教學影片也很簡單。

Monosnap 有自己的雲端個人空間，大家可以自行官方網站註冊，擷圖、錄影之後都能夠直接上傳分享。

上傳的方式除了可以使用 Monosnap 個人空間之外，也還支援了 SFTP、FTP、WebDav 與 Amazon S3 的使用，真的還算不錯！

http://monosnap.com/

免安裝版：
Monosnap 4.0.8.7z（GOOGLE下載）
Monosnap 4.0.8.7z（1DRV下載）
Monosnap 4.0.8.7z（BANKUPLOAD下載）
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