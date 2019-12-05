你的電腦還是 Windows 7 或 8.x 版本嗎？正常來說微軟官方聲稱 2016 年 7 月就取消 Win 7 免費升級計畫，但國外論壇 Reddit 有一位號稱自己在微軟工作的網友表示，目前 Win 7 還是可以免費升級 Win 10，甚至沒有期限限制，因為微軟目前獲利主要來源是 Office 軟體，早就不是依靠 Windows 系統來獲利。

△ CokeRobot 這名網友在 Reddit 提到自己在 Win 10 推出前就已經在微軟工作，而之前的免費升級期限只是當時行銷手段之一，至目前為止 ( 2 年後) Windows 7 仍然可以免費升級 Win 10。

△ Win 7 的用戶看好囉，要如何免費升級到 Win 10 呢？首先到微軟 Windows 10 網頁，點擊「Download tool now」下載 MediaCreationTool1909。

△ 下載之後接受條款，接著有兩個選項：「全新安裝」及「保留現有資料」，請一定要選擇「保留現有資料」，因為此選項才可以保留現有設定及軟體，選錯的話也會喪失免費升級的資格。跑完之後重新開機就可以啦，若系統要求你重新輸入序號，那請填寫你的 Win 7 系統序號。

如何查詢 Windows 序號？

電腦重新安裝時要注意什麼？當然就是備份電腦中的資料，而重新安裝 Windows 也當然需要序號，不過若是原本就有序號，可以透過 Wise Windows Key Finder 這款小工具來查詢，備份一下自己的 Windows 與 Office 序號，重裝時就可以直接使用，通常同一台電腦大多都能重新安裝使用。

https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10

升級 Windows 10 下載：

免費升級 Win10 MediaCreationTool1909.exe（GOOGLE下載）

免費升級 Win10 MediaCreationTool1909.exe（1DRV下載）

免費升級 Win10 MediaCreationTool1909.exe（MEDIAFIRE下載）

免費升級 Win10 MediaCreationTool1909.exe（RAPIDGATOR下載）

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