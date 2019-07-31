BZFuture 夏季促銷活動，買防毒軟體送系統的買一送一優惠

2019-07-30 11:41:19 9M87

Windows 10 Pro 序號哪裡買

暑假已經過一半囉，是許多大一新鮮人即將開學購買電腦的季節，這邊有 Windows 10 Pro + 防毒軟體好康，大家可千萬別買貴囉！今天要跟大家分享的是「BZFuture」這個網站，它是一家專門賣最新、熱門軟體的線上商家，而他們加剛好在作限時「夏季促銷活動」，推出許多打到骨折的活動，像是買 McAfee 防毒軟體送 Win 10 Pro 系統，只要 8.39 美金，總價值超過 5000 元台幣的價格，用不到 1 折就能買到！趕快來看看還有哪些打到骨折的優惠～

BZFuture 夏季大促銷活動頁面：https://us.bzfuture.com/summer2019

Bitdefender 序號

△ 進入 BZFuture 夏季大促銷活動頁面，就可以看到許多熱門軟體，作買一送一促銷活動，最低不到 8 塊美金，就可以買到兩款的軟體，換算台幣約 350 元，就能買到啦！這樣有多便宜？一般購買一套 Windows 10 專業版就要花費超過 4000 元，但是在 BZFuture 夏季大促銷購買，一折都不到的價錢，還可以多買到一組防毒軟體啊！當然如果對軟體授權有疑慮的，就不要購買，在這裡也要先提醒大家，並不是能啟用的序號就是正版序號，只是依照小編經驗來看是都可以使用的，不能用可以向客服反應。

bzfuture夏季大促銷

△ 目前共有 18 種優惠組合，包含常見的知名防毒軟體 McAfee、卡巴斯基、Bitdefender、Windows 10 專業版序號、資料救援工具、備分工具等...。

Windows 10 Pro 序號哪裡買

△ 以大學新鮮人購買新電腦來看的話，必備的防毒軟體 McAfee + Win 10 專業版，只要 8.39 元美金，換算台幣約 260 元！這根本是太划算啦，如果你有朋友要買新電腦，或是防毒軟體過期要續購，趕快把這個訊息分享給他們吧，小編下面整理了幾個比較熱門的組合提供給大家參考：

卡巴斯基 2019 序號

進入頁面後，可以切換成大家習慣的繁體中文，購物的步驟就不多介紹囉！

  • 防毒軟體 Kaspersky Internet Security ( 1 台電腦 6 個月 ) Global Key + Windows 10 專業版 oem 序號 | 超殺價格：換算約 310 元台幣
  • 防毒軟體 Kaspersky Internet Security ( 1 台電腦 1 年 ) Global Key + Windows 10 專業版 oem 序號 | 超殺價格：換算約 554 元台幣
  • 防毒軟體 McAfee Antivirus ( 1 台電腦 1 年 ) Global Key + Windows 10 專業版 oem 序號 | 超殺價格：換算約 260 元台幣
  • 防毒軟體 Bitdefender Internet Security 2019 ( 1 台電腦 1 年 ) Global Key + Windows 10 專業版 oem 序號 | 超殺價格：換算約 692 元台幣

這裡買：https://us.bzfuture.com/summer2019

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