暑假已經過一半囉，是許多大一新鮮人即將開學購買電腦的季節，這邊有 Windows 10 Pro + 防毒軟體好康，大家可千萬別買貴囉！今天要跟大家分享的是「BZFuture」這個網站，它是一家專門賣最新、熱門軟體的線上商家，而他們加剛好在作限時「夏季促銷活動」，推出許多打到骨折的活動，像是買 McAfee 防毒軟體送 Win 10 Pro 系統，只要 8.39 美金，總價值超過 5000 元台幣的價格，用不到 1 折就能買到！趕快來看看還有哪些打到骨折的優惠～

△ 進入 BZFuture 夏季大促銷活動頁面，就可以看到許多熱門軟體，作買一送一促銷活動，最低不到 8 塊美金，就可以買到兩款的軟體，換算台幣約 350 元，就能買到啦！這樣有多便宜？一般購買一套 Windows 10 專業版就要花費超過 4000 元，但是在 BZFuture 夏季大促銷購買，一折都不到的價錢，還可以多買到一組防毒軟體啊！當然如果對軟體授權有疑慮的，就不要購買，在這裡也要先提醒大家，並不是能啟用的序號就是正版序號，只是依照小編經驗來看是都可以使用的，不能用可以向客服反應。

△ 目前共有 18 種優惠組合，包含常見的知名防毒軟體 McAfee、卡巴斯基、Bitdefender、Windows 10 專業版序號、資料救援工具、備分工具等...。

△ 以大學新鮮人購買新電腦來看的話，必備的防毒軟體 McAfee + Win 10 專業版，只要 8.39 元美金，換算台幣約 260 元！這根本是太划算啦，如果你有朋友要買新電腦，或是防毒軟體過期要續購，趕快把這個訊息分享給他們吧，小編下面整理了幾個比較熱門的組合提供給大家參考：

進入頁面後，可以切換成大家習慣的繁體中文，購物的步驟就不多介紹囉！