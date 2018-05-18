先前曾經分享過【大補帖】Windows 7、Windows 8 與 Windows 10 安裝光碟下載大全，到底在好康什麼呢？一文，透過瀏覽器的開發者模式來得到微軟官方的 Windows 各版本安裝光碟，實在是獲得大家好評！現在有了 Windows ISO Downloader 這款工具更加方便，省去自己手動輸入一堆代碼的麻煩，滑鼠點一點就可以取得 Windows 10、Windows 8、Windows 7、Office 2007、Office 2010、Office 2011、Office 2013 與 Office 2016 的安裝光碟下載，若你習慣先將 ISO 檔案存放在電腦以備不時之需的話，可以透過這款工具來下載唷！
版本列出來很多種，大家可以自己選擇，選取版本後會跳出語言的選擇，相信大家應該會選擇熟悉的繁體中文吧！之後點選確定！
接著就會跳出下載連結的按鈕，有 32bit 和 64bit 兩種版本，點選之後就可以直接下載，或是可以從一旁複製下載連結，透過下載軟體來下載唷！
這款工具也支援 Office 的下載，不過不論是 Windows 或是 Office 都必須要透過授權啟動，這部分就大家自己想辦法，能只能說支持正版囉！這款工具只是提供一個快速的下載方法而已^^。
https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-and-office-iso-download-tool
免安裝版：
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檔案大小：874 KB
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