Bzfuture 秋季軟體優惠開跑，最低 346 元買到正版防毒送 Windows 10 Pro

2019-08-30 06:08:37 哇哇

秋季軟體優惠 Bzfuture Autumn Sale

又來跟大家報好康了！Bzfuture 秋季軟體優惠已經開跑，這次優惠依然是以防毒軟體為核心，包含有大家所熟悉的 Bitdefender、Kaspersky 與 McAfee 防毒軟體，最低只要以台幣 346 元就可以購入一年份的防軟體授權，更佛心的還送你 Windows 10 Pro OEM 授權碼，對剛好需要裝機組電腦的朋友來說，這是一個很划算的優惠，而且很多學生即將開學，電腦的需求當然也不能，目前這活動是個很划算的購買方案，一次購入最基本的作業系統與防毒，此外 Bzfuture 還新增了電競遊戲鍵盤滑鼠等產品，只要使用 BZF10 的折扣碼，就可以再省 10% 優惠，而且有寄送到台灣，可以一起參考看看囉！

Bzfuture 秋季軟體優惠：https://tw.bzfuture.com/promo

秋季軟體優惠 Bzfuture Autumn Sale

△ 秋季優惠頁面進去之後，有很多不同的組合方案，有防毒軟體、Crypto Voucher Gift Card、Flexepin Voucher Card、救援軟體、備份軟體、磁區調整軟體等等，而且通通都有送上免費的 Windows 10 Pro，價格大多都非常的親民，以台灣賣的作業系統來看，大多都是 3000 元起跳，現在的優惠大概只要一折就可以買到防毒軟體與作業系統。

推薦優惠選擇

秋季軟體優惠 Bzfuture Autumn Sale

防毒軟體  免費送  台幣原價 台幣優惠價 購買
McAfee Antivirus
（1 PC 1 YEAR Global）		 Windows 10 Pro
OEM Key		 865 元 346 元 這裡前往
Kaspersky Internet Security
（1 PC 6 Months Global Key）		 865 元 346 元 這裡前往
Bitdefender Antivirus Plus 2019
（1 PC 1 Year Key Global）		 969 元 450 元 這裡前往

哪款防毒比較好

McAfee Antivirus、Kaspersky Internet Security 與 Bitdefender Antivirus Plus 2019 三款防毒軟體我都有用過，其實以半年授權來說，大多防毒軟體初次使用，可能都會送到三到六個月的免費授權，譬如說曾經介紹過的 McAfee Internet Security 2019 網路安全防毒軟體免費六個月授權Bitdefender Internet Security 2019 三裝置半年序號卡巴斯基也有免費版可以使用，那需要用買的嗎？用買的當然還是比較方便，而且加上 Bzfuture 的贈品會划算許多，而且相對專業版的防毒功能較多，防範檔案勒索軟體大多需要專業版，一些些使用經驗提供給大家參考囉！

Bzfuture 秋季軟體優惠：https://tw.bzfuture.com/promo
遊戲鍵盤和鼠標：https://tw.bzfuture.com/gaming-accessories
（鍵盤滑鼠 10% 的折扣碼：BZF10）

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