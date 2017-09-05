Kaspersky 卡巴斯基防毒免費繁體中文版，沒有看錯！免費版卡巴斯基防毒！

2017-09-05 14:52:33 哇哇
卡巴斯基防毒免費版 Kaspersky Free

在某個年代的時刻，卡巴斯基幾乎就等於防毒軟體的代名詞，要安裝防毒軟體就是選擇卡巴斯基，當然現在有更多選擇，很多專業版的防毒也常常限時免費可以取得半年到一年的授權，所以我的防毒軟體也換來換去，今天我立刻換成了 Kaspersky 卡巴斯基免費版，知名防毒軟體卡巴斯基終於推出免費版本，我想這對不少人來說是非常好的選擇，因為卡巴斯基的名號非常值得信賴，免費版本或許沒有太多附加功能，但是基本的即時防護絕對不會少，也不可能因為免費版就比較容易中毒，所以若是此刻沒有防毒軟體，那就安裝卡巴斯基免費版吧！

卡巴斯基免費版：https://www.kaspersky.com/free-antivirus
卡巴斯基免費版 繁體中文：http://www.kaspersky.com.tw/updates/home-security/free-antivirus

卡巴斯基防毒免費版 Kaspersky Free
△ 進入卡巴斯基防毒免費版的網頁之後，點選後方紅色的 DOWNLOAD NOW。（繁體中文版跳過）

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△ 之後會跳入正式的下載頁，再點選一次 DOWNLOAD NOW。（繁體中文版跳過）

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△ 選擇繁體中文版安裝

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△ 繼續！

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△ 準備開始安裝。是否加入卡巴斯基安全網路自己決定

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△ 安裝檔是在線安裝版，所以安裝時會從網路下載，這時候就稍微等等吧！估計最近免費版本上線，下載速度多少會受到影響。

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△ 若是電腦中有安裝其他防毒軟體，會要求移除其他防毒軟體，避免有防毒軟體的衝突。

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△ 安裝完成繼續開始使用囉！

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△ 會秀出卡巴斯基免費版啟動成功的訊息，雖然說還是有授權 366 天的文字在右下角，那就等到期後看是否能重新啟動，畢竟這是免費版啊！

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△ 安裝完成後請先點選 Database Update 病毒資料庫更新，確保安全咩！

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△ 手動執行更新，免費版本也是有自動更新功能啦～這點不用擔心！

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△ 軟體標頭顯示綠色代表是很安全的狀態。

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△ 基本功能包含有檔案防護、網路防護、IM 防護與信件防護。

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△ 初次安裝新的防毒，會建議先執行一次 Qucik Scan 快速掃描一次，確保系統是安全的。

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△ 若是有時間的話，也建議跑一次 Full Scan 完整掃描，確認整台電腦都是安全的唷！

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△ 最後也別忘記可以註冊一下官方帳號。

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△ 免費版與 Internet Security 版本的差異，缺少了 Mac 與行動裝置的保護、隱私保護、線上銀行交易、購物的安全防護、家長監控與兒童安全，基本上我覺得免費版功能就足夠了，雖然說進階的功能也很棒，但是我也相對比較少用，大家就看看自己需求囉！

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