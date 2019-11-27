雙 11 的折扣讓你無感嗎？那黑色星期五這波再錯過就沒囉！國外網站 BZFuture 推出跌破眼鏡的黑五限時超大優惠，買各大防毒軟體直接「免費送」Windows 10 Pro 序號，最低只要台幣 439 元起，就能享有防毒軟體＋Windows 10 Pro 序號！防毒軟體期限要到的，記得別錯過年底最後促銷機會啦～

△ 其中最優惠的就是 McAfee 防毒軟體一年授權序號，只要購買台幣 439 元，就直接免費送 Windows 10 Pro！

如何購買 BZFuture 防毒軟體？買錯沒送 Win 序號

△ 購買 BZFuture 防毒軟體要注意！請一定要在上方的促銷頁面購買，點擊進去之後登入帳戶，若登入之後被導回 BZFuture 首頁的話，請一定也要點回來促銷頁面購買！登入之後點擊要購買的防毒軟體，付款之後，防毒軟體序號、Windows 10 Pro 序號就會寄到你的信箱囉。

除了 McAfee 防毒之外，還有卡巴斯機、小紅傘、Bitdefender 等多款防毒軟體，在黑五大促銷期間，全部買就免費送 Windows10Pro 序號，下面小編把價格整理給大家做參考：

防毒軟體 贈送 價格 購買 Bitdefender Internet Security 2019

（1 Device 1 Year Key Global） Windows 10 Pro

OEM Key 676 元 這裡 Avira Internet Security Suite

（1 PC 1 YEAR Global） 642 元 這裡 McAfee Antivirus

（1 PC 1 YEAR Global） 439元 這裡 Kaspersky Internet Security

（1 PC 1 Year Global Key） 811 元 這裡

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