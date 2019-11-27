卡巴斯基便宜序號

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△ 其中最優惠的就是 McAfee 防毒軟體一年授權序號，只要購買台幣 439 元，就直接免費送 Windows 10 Pro！

如何購買 BZFuture 防毒軟體？買錯沒送 Win 序號

黑五防毒軟體促銷

△ 購買 BZFuture 防毒軟體要注意！請一定要在上方的促銷頁面購買，點擊進去之後登入帳戶，若登入之後被導回 BZFuture 首頁的話，請一定也要點回來促銷頁面購買！登入之後點擊要購買的防毒軟體，付款之後，防毒軟體序號、Windows 10 Pro 序號就會寄到你的信箱囉。

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 防毒軟體  贈送  價格  購買

Bitdefender Internet Security 2019
（1 Device 1 Year Key Global）

 Windows 10 Pro
OEM Key    		 676 元 這裡
Avira Internet Security Suite
（1 PC 1 YEAR Global）		 642 元 這裡
McAfee Antivirus
（1 PC 1 YEAR Global）		 439元 這裡
Kaspersky Internet Security
（1 PC 1 Year Global Key）		 811 元 這裡

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